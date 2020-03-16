Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Что касается того, чего не хватает, и мы об этом договорились — это быстрые тесты [на коронавирус COVID-19]. Это то, в чем нуждается не только Украина, а любая европейская страна. Мы договорились с Китаем, благодарны им, отдельно Джеку Ма (китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group — ред.). Он нам помог, профинансировал 80 млн долларов. Благодаря ему и господину Ярославскому (украинский бизнесмен) в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже в Украину. Это будет где-то на 1 млн человек, то есть их будет миллион и это для нас очень важно”, — сказал он.

Эти тесты, по словам Зеленского, будут отправлены в больницы. Часть — украинским военнослужащими на передовую.

“Что касается нашей армии, наших военных — они будут на передовой. Тесты в первую очередь мы хотим передать именно нашим военным”, — отметил он.

<noscript><iframe title="Президент Зеленский. Украина и коронавирус | Свобода слова - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ от 16.03.2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eQO602KSQog?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.