Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
“Что касается того, чего не хватает, и мы об этом договорились — это быстрые тесты [на коронавирус COVID-19]. Это то, в чем нуждается не только Украина, а любая европейская страна. Мы договорились с Китаем, благодарны им, отдельно Джеку Ма (китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group — ред.). Он нам помог, профинансировал 80 млн долларов. Благодаря ему и господину Ярославскому (украинский бизнесмен) в субботу мы ожидаем прибытия этих быстрых тестов уже в Украину. Это будет где-то на 1 млн человек, то есть их будет миллион и это для нас очень важно”, — сказал он.
Эти тесты, по словам Зеленского, будут отправлены в больницы. Часть — украинским военнослужащими на передовую.
“Что касается нашей армии, наших военных — они будут на передовой. Тесты в первую очередь мы хотим передать именно нашим военным”, — отметил он.
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.