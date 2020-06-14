Австралийская полиция заявила, что арестовала двух женщин после того, как в воскресенье был повреждён памятник британского исследователя Джеймса Кука, капитана первого западного корабля, достигшего восточного побережья Австралии.

Об этом идет речь в материале междунарожного информационного агентства Reuters.

В полицию Нового Южного Уэльса сообщили о граффити на статуе Кука в Гайд-парке в центральном округе крупнейшего города Австралии.

За повреждение памятника были арестованы две женщины в возрасте 20 лет.

Им было отказано в залоге, и будет предъявлено обвинение в повреждении имущества.

Демонстрации против расизма, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, проходят во многих странах.