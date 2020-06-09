В Иране задержаны шестеро обвиняемых по делу о сбитом самолете авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

“Представитель судебной власти Голамхосейн Эсмаили заявил, что в настоящее время шестеро обвиняемых задержаны в связи с делом катастрофы украинского самолета, трое из которых были освобождены под залог, а трое других находятся под стражей”, – сказано в сообщении.

По словам представителя, за дело о катастрофе украинского самолета отвечает судебная власть.

“Как только произошел инцидент, были изданы приказы и была назначена специальная ветка в судебной организации Вооруженных сил”, – сказал он.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.