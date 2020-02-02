В Китае 328 человек, которые ранее были инфицированы коронавирусом, выписали из больницы после выздоровления.

Об этом сообщает Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

В частности, 1 февраля из больниц после лечения вышли 85 человек (49 человек в провинции Хубэй). Всего из больниц выписаны 328 пациентов.

“По состоянию на полночь 1 февраля, Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 14380 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Канаде двое человек, которые заразились китайским коронавирусом, выписали из больницы в Торонто.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.

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