На территории России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса из Китая: в Забайкалье и Тюменской области.

Об этом сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, которую цитирует российское агентство “Интерфакс”.

По ее словам, заболевшие – граждане Китая.

Как отмечает агентство, еще накануне вечером власти РФ сообщали, что в стране пока никто не заразился коронавирусом.

“Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса – в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая”, – отметила Голикова, которую цитирует российское агентство “ТАСС”.

Она уточнила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Ухань и провинции Хубэй (если те изъявят такое желание).

По словам чиновницы, в Ухани находятся 300 граждан РФ, в Хубэе – 341. Россиянам дадут возможность выбора: остаться в Китае или вернуться. В случае решения уехать, они проведут две недели в карантине.

Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань, будут возвращены на родину до 4 февраля.

Голикова также проинформировала, что Россия с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем из-за эпидемии коронавируса. Новый режим будет действовать с 00:00 в ночь на субботу.

По словам Голиковой, между РФ и КНР будут закрыты почти все воздушные маршруты (кроме регулярных рейсов “Аэрофлота” в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов Китайских авиалиний в столичный аэропорт “Шереметьево”).

При этом власти РФ не собираются закрывать почтовые и грузовые перевозки с Китаем.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, в мире зафиксировали 9 тысяч 692 случая заражения. При этом, количество летальных случаев в результате инфикации возросло до 213.

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