#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.
Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила, что по состоянию на конец четверга 30 января общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ухане, то есть на территории материкового Китая, возросло до 9 692 человек.
Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения выросло почти на 2 тысячи за день.
Число погибших от коронавируса только на территории Китая достигло 213, при этом 42 новых смертельных случая зафиксировали именно в провинции Хубэй – эпицентре вспышки.
Число погибших – 213
Таким образом, в самом Ухане, как городе, из которого распространяется коронавирус, погибли 204 человека, а по всей территории Китая – 213.
В Китае ввели уголовную ответственность за отказ от карантина или госпитализации
В китайской провинции Хубэй, где наиболее распространен новый тип коронавируса, ввели уголовную ответственность для граждан, которые отказываются от госпитализации или карантина в случае заражения.
Соответствующее решение опубликовал Департамент общественной безопасности провинции Хубэй.
“Носители нового коронавируса плюются в других людей в общественных местах, преднамеренно передавая возбудители пневмонии, зараженные новым коронавирусом, ставят под угрозу общественную безопасность”, – сказано в сообщении.
Вакцина от коронавируса
Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.
Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против смертоносного коронавируса 2019-nCoV.
40 млн юаней (5,8 млн долларов) были выделены на две китайские правительственные исследовательские организации. Еще часть средств будет использована на поддержку мер по “профилактике и лечению”.
Компания Alibaba также предлагает научно-исследовательским организациям бесплатные компьютерные мощности (на основе искусственного интеллекта) для поддержки поиска вакцины или лечения.
В данный момент над созданием вакцины работают ученые из Китая и США. Как отметил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фочи, может пройти больше года, прежде чем будет изобретена вакцина.
В Канаде призвали не притеснять китайское население
Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм призвала граждан прекратить акты расизма в отношении людей китайского и азиатского происхождения из-за вспышки коронавируса.
“Понятно, что наши опасения усиливаются в такие времена. Однако мы должны помнить, что сплоченность в наших коллективных усилиях важна… Мы должны извлечь уроки из нашего опыта с атипичной пневмонией, где юго-восточные азиаты столкнулись со значительным расизмом и дискриминацией”, – написала она.
1/5 I am concerned about the growing number of reports of #racism and stigmatizing comments on social media directed to people of Chinese and Asian descent related to #2019nCOV #coronavirus. #EndStigma pic.twitter.com/xpueZTcNn9
— Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) January 30, 2020
До этого в Канаде заявляли, что местные жители просили поместить их в карантин, чтобы не приближаться к китайским предприятиям и не общаться с населением в азиатским типом внешности.
Италия прекращает авиасообщение с Китаем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все воздушные перевозки в Китай и из Китая были остановлены с целью остановить распространение коронавируса.
“Насколько нам известно, мы являемся первой страной в Европейском союзе, которая приняла такую меру предосторожности”, – сказал Конте.
Решение было принято после того, как итальянские власти подтвердили, что двум китайским туристам в Италии был поставлен диагноз коронавирус. По словам представителей здравоохранения, эти два пациента находились в изоляции в римской больнице.
Россия закрыла границу с Китаем
Российская Федерация закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке из-за эпидемии атипичного коронавируса.
Распоряжение о закрытии границы издал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
По словам премьера, распоряжение уже начинает исполняться. Мишустин пообещал предоставить более детальную информацию о методах борьбы с инфекцией.
Количество инфицированных новых коронавирусом превысило эпидемию SARS
В Китае число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ухане уже превысило число случаев инфицирования SARS (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, SARS-CoV) в 2002 и 2003 годах.
Но до настоящего времени вспышка SARS имела значительно более высокий уровень смертности.
В каких странах есть случаи инфицирования коронавирусом nCoV-2019
Всемирная организация здравоохранения объявила новую вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, после того, как комитет по чрезвычайным ситуациям возобновил работу в Женеве.
Вот текущее число случаев заражения и смертельных случаев со всего мира.
За пределами Китая было зафиксировано 98 случая заболевания коронавируса 2019nCoV.
“Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрированы 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки”, – заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин подтвердила информацию о пятом случае заражения коронавирусом на территории страны.
Во Всемирной организации по охране здоровья заявили, что китайский коронавирус уже передавался от человека к человеку в Китае, Японии, Вьетнаме и Германии.
Коронавирус в Украине
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что вероятность того, что китайский коронавирус может попасть в Украину средняя.
“Такая вероятность – средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни “стопроцентными” средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован”, – считает и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
Пассажирам и членам экипажа на рейсе авиакомпании МАУ, который прибыл вчера из Китая, провели термометрию.
“В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано”, – подчеркнули в Минздраве.
После 4 февраля украинские авиакомпании прекратят прямое сообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.