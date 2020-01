#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила, что по состоянию на конец четверга 30 января общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ухане, то есть на территории материкового Китая, возросло до 9 692 человек.

Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения выросло почти на 2 тысячи за день.

Число погибших от коронавируса только на территории Китая достигло 213, при этом 42 новых смертельных случая зафиксировали именно в провинции Хубэй – эпицентре вспышки.

Таким образом, в самом Ухане, как городе, из которого распространяется коронавирус, погибли 204 человека, а по всей территории Китая – 213.

В китайской провинции Хубэй, где наиболее распространен новый тип коронавируса, ввели уголовную ответственность для граждан, которые отказываются от госпитализации или карантина в случае заражения.

Соответствующее решение опубликовал Департамент общественной безопасности провинции Хубэй.

“Носители нового коронавируса плюются в других людей в общественных местах, преднамеренно передавая возбудители пневмонии, зараженные новым коронавирусом, ставят под угрозу общественную безопасность”, – сказано в сообщении.

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.

Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против смертоносного коронавируса 2019-nCoV.

40 млн юаней (5,8 млн долларов) были выделены на две китайские правительственные исследовательские организации. Еще часть средств будет использована на поддержку мер по “профилактике и лечению”.

Компания Alibaba также предлагает научно-исследовательским организациям бесплатные компьютерные мощности (на основе искусственного интеллекта) для поддержки поиска вакцины или лечения.

В данный момент над созданием вакцины работают ученые из Китая и США. Как отметил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фочи, может пройти больше года, прежде чем будет изобретена вакцина.

Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм призвала граждан прекратить акты расизма в отношении людей китайского и азиатского происхождения из-за вспышки коронавируса.

“Понятно, что наши опасения усиливаются в такие времена. Однако мы должны помнить, что сплоченность в наших коллективных усилиях важна… Мы должны извлечь уроки из нашего опыта с атипичной пневмонией, где юго-восточные азиаты столкнулись со значительным расизмом и дискриминацией”, – написала она.

1/5 I am concerned about the growing number of reports of #racism and stigmatizing comments on social media directed to people of Chinese and Asian descent related to #2019nCOV #coronavirus. #EndStigma pic.twitter.com/xpueZTcNn9

— Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) January 30, 2020