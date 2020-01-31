По состоянию на пятницу, 31 января, по меньшей мере 213 человек погибли от коронавируса nCoV-2019, который распространяется из Китая. В целом, инфицированы порядка 9 тысяч 692 человек.

#Буквы собрали всю известную информацию на данный момент.

Национальная комиссия здравоохранения Китая объявила, что по состоянию на конец четверга 30 января общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ухане, то есть на территории материкового Китая, возросло до 9 692 человек.

Таким образом, количество подтвержденных случаев заражения выросло почти на 2 тысячи за день.

Число погибших от коронавируса только на территории Китая достигло 213, при этом 42 новых смертельных случая зафиксировали именно в провинции Хубэй – эпицентре вспышки.

Число погибших – 213

Таким образом, в самом Ухане, как городе, из которого распространяется коронавирус, погибли 204 человека, а по всей территории Китая – 213.

В Китае ввели уголовную ответственность за отказ от карантина или госпитализации

В китайской провинции Хубэй, где наиболее распространен новый тип коронавируса, ввели уголовную ответственность для граждан, которые отказываются от госпитализации или карантина в случае заражения.

Соответствующее решение опубликовал Департамент общественной безопасности провинции Хубэй.

“Носители нового коронавируса плюются в других людей в общественных местах, преднамеренно передавая возбудители пневмонии, зараженные новым коронавирусом, ставят под угрозу общественную безопасность”, – сказано в сообщении.

Вакцина от коронавируса

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового типа коронавируса 2019-нКоВ за три месяца.

Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против смертоносного коронавируса 2019-nCoV.

40 млн юаней (5,8 млн долларов) были выделены на две китайские правительственные исследовательские организации. Еще часть средств будет использована на поддержку мер по “профилактике и лечению”.

Компания Alibaba также предлагает научно-исследовательским организациям бесплатные компьютерные мощности (на основе искусственного интеллекта) для поддержки поиска вакцины или лечения.

В данный момент над созданием вакцины работают ученые из Китая и США. Как отметил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фочи, может пройти больше года, прежде чем будет изобретена вакцина.

В Канаде призвали не притеснять китайское население

Главный санитарный врач Канады Тереза Тэм призвала граждан прекратить акты расизма в отношении людей китайского и азиатского происхождения из-за вспышки коронавируса.

“Понятно, что наши опасения усиливаются в такие времена. Однако мы должны помнить, что сплоченность в наших коллективных усилиях важна… Мы должны извлечь уроки из нашего опыта с атипичной пневмонией, где юго-восточные азиаты столкнулись со значительным расизмом и дискриминацией”, – написала она.

1/5 I am concerned about the growing number of reports of #racism and stigmatizing comments on social media directed to people of Chinese and Asian descent related to #2019nCOV #coronavirus. #EndStigma pic.twitter.com/xpueZTcNn9 — Dr. Theresa Tam (@CPHO_Canada) January 30, 2020

До этого в Канаде заявляли, что местные жители просили поместить их в карантин, чтобы не приближаться к китайским предприятиям и не общаться с населением в азиатским типом внешности.

Италия прекращает авиасообщение с Китаем

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все воздушные перевозки в Китай и из Китая были остановлены с целью остановить распространение коронавируса.

“Насколько нам известно, мы являемся первой страной в Европейском союзе, которая приняла такую меру предосторожности”, – сказал Конте.

Решение было принято после того, как итальянские власти подтвердили, что двум китайским туристам в Италии был поставлен диагноз коронавирус. По словам представителей здравоохранения, эти два пациента находились в изоляции в римской больнице.

Россия закрыла границу с Китаем

Российская Федерация закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке из-за эпидемии атипичного коронавируса.

Распоряжение о закрытии границы издал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам премьера, распоряжение уже начинает исполняться. Мишустин пообещал предоставить более детальную информацию о методах борьбы с инфекцией.

Количество инфицированных новых коронавирусом превысило эпидемию SARS

В Китае число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ухане уже превысило число случаев инфицирования SARS (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus, SARS-CoV) в 2002 и 2003 годах.

Но до настоящего времени вспышка SARS имела значительно более высокий уровень смертности.

В каких странах есть случаи инфицирования коронавирусом nCoV-2019

Всемирная организация здравоохранения объявила новую вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, после того, как комитет по чрезвычайным ситуациям возобновил работу в Женеве.

Вот текущее число случаев заражения и смертельных случаев со всего мира.

За пределами Китая было зафиксировано 98 случая заболевания коронавируса 2019nCoV.

“Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрированы 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки”, – заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин подтвердила информацию о пятом случае заражения коронавирусом на территории страны.

Во Всемирной организации по охране здоровья заявили, что китайский коронавирус уже передавался от человека к человеку в Китае, Японии, Вьетнаме и Германии.

Коронавирус в Украине

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что вероятность того, что китайский коронавирус может попасть в Украину средняя.

“Такая вероятность – средняя, поскольку это цена глобализации. Пятьдесят тысяч человек ежедневно пересекают государственную границу Украины, и любая инфекционная болезнь не может быть остановлена ни карантинными, ни “стопроцентными” средствами. Мы должны обеспечить в первую очередь потенциал страны по готовности, быстрому выявлению и максимальной локализации такого случая, если он будет зарегистрирован”, – считает и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

Пассажирам и членам экипажа на рейсе авиакомпании МАУ, который прибыл вчера из Китая, провели термометрию.

“В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано”, – подчеркнули в Минздраве.

После 4 февраля украинские авиакомпании прекратят прямое сообщение с Китаем из-за распространения коронавируса.