Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По состоянию на 27 марта пассажирские перевозки в “красных зонах” происходят по следующему сценарию:

В Черниговской области, где “красную зону” ввели с 00:00 29 марта решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе. В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдение масочного режима. В настоящее время ограничения на высадки-посадки не вводятся.

“Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только в Нежинском направлении 24 рейса в день), которым, в том числе, пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе”, — сообщили в УЗ.

Николаевская область: до 01.04 включительно ограничений высадки-посадки не будет.

“Впрочем “Укрзализныця” вместе с МОЗ внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться”, – говорится в сообщении.

Львовская область: высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена как минимум до 30 марта включительно. Ввод ограничений будет зависеть от динамики развития эпидемиологической ситуации в регионе.

В Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях ограничений на высадки-посадки нет.

“Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадку-посадку в этих регионах продлен до 6 апреля включительно. Назначены восемь специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС Ровенская и Черкасская области не переведены в категорию “красных зон”, и поэтому никаких ограничений железнодорожного движения там не применяют.

Сейчас в “красной” зоне официально находятся 9 областей и столица Украины:

• Ивано-Франковская область – с 26 февраля;

• Черновицкая область – с 1 марта;

• Житомирская область – с 3 марта;

• Закарпатская область – с 8 марта;

• г. Киев – с 23 марта;

• Одесская область – с 23 марта;

• Киевская область – с 24 марта;

• Сумская область – с 24 марта;

• Львовская область – с 25 марта;

• Николаевская область – с 27 марта.

С понедельника к этому перечню присоединится и Черниговская область.