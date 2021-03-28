Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
По состоянию на 27 марта пассажирские перевозки в “красных зонах” происходят по следующему сценарию:
В Черниговской области, где “красную зону” ввели с 00:00 29 марта решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе. В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдение масочного режима. В настоящее время ограничения на высадки-посадки не вводятся.
“Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только в Нежинском направлении 24 рейса в день), которым, в том числе, пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе”, — сообщили в УЗ.
Николаевская область: до 01.04 включительно ограничений высадки-посадки не будет.
“Впрочем “Укрзализныця” вместе с МОЗ внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться”, – говорится в сообщении.
Львовская область: высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена как минимум до 30 марта включительно. Ввод ограничений будет зависеть от динамики развития эпидемиологической ситуации в регионе.
В Киеве и Киевской области, а также в Сумской и Одесской областях ограничений на высадки-посадки нет.
“Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничение продажи билетов, а также высадку-посадку в этих регионах продлен до 6 апреля включительно. Назначены восемь специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях”, – говорится в сообщении.
Также отмечается, что решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС Ровенская и Черкасская области не переведены в категорию “красных зон”, и поэтому никаких ограничений железнодорожного движения там не применяют.
Сейчас в “красной” зоне официально находятся 9 областей и столица Украины:
• Ивано-Франковская область – с 26 февраля;
• Черновицкая область – с 1 марта;
• Житомирская область – с 3 марта;
• Закарпатская область – с 8 марта;
• г. Киев – с 23 марта;
• Одесская область – с 23 марта;
• Киевская область – с 24 марта;
• Сумская область – с 24 марта;
• Львовская область – с 25 марта;
• Николаевская область – с 27 марта.
С понедельника к этому перечню присоединится и Черниговская область.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.