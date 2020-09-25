За народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционной схеме, внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.

Об этом сообщает “Украинская правда”, ссылаясь на спикера Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают Юрченко в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте.

“За нардепа внесли залог в полном объеме”, – сообщила Чемерис.

Также она уточнила, что залог внесли в четверг, 24 сентября.

Сегодня ВАКС предоставил справку о том, что деньги поступили на счет и нардепа могут выпустить из СИЗО.

Адвокаты Юрченко комментариев не предоставляют.

Дело Юрченко

Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.

Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.

15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 тысяч долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.

На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.

17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу Александру Юрченко по делу о получении взятки. Впоследствии Венедиктова все же подписала уведомление о подозрении Юрченко и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.