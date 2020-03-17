Президент Владимир Зеленский порекомендовал украинцам на время карантина оставаться дома, а молодым людям — бороться с демографическим кризисом.

Соответствующее заявление он сделал в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Так на вопрос ведущего о том, какие советы он дал бы гражданам Украины для того, чтобы не заразиться COVID-19, Зеленский отметил, что рекомендует всем оставаться дома.

“Я всем советую оставаться дома. Это правда. Если вы это можете — это лучший выход из этой ситуации, быть дома”, — сказал он.

Также президент напомнил, что гражданам, у которых симптомы ОРВИ, следует обращаться к врачу.

Помимо этого, Зеленский посоветовал украинцам использовать это время, чтобы пообщаться с близкими.

“Иногда из-за работы, потому что у нас всегда не хватает времени, мы не находим время на простую беседу, общения с нашими детьми, дедушек, бабушек с внуками. Будьте дома, читайте книги, смотрите кино”, — сказал он.

Молодым людям Зеленский также дал совет — он порекомендовал бороться с демографическим кризисом.

“И для молодых людей: вы же знаете, что у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом”, — добавил президент.

Зеленський про коронавірус Зеленський розповів, як найпростіше уникнути зараження коронавірусом Gepostet von Букви am Montag, 16. März 2020

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

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