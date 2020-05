Об этом сообщает EXPRESS.

Самолет “Пакистанских международных авиалиний” разбился сегодня неподалеку от города Карачи (провинция Синд).

Представитель Пакистанских международных авиалиний (PIA) подтвердил, что на борту рейса из Лахора в международный аэропорт Джинны находилось 107 пассажиров (99 пассажиров и 8 членов экипажа).

О погибших на данный момент ничего неизвестно.

Отмечается, что самолет рухнул неподалеку жилого квартала, в результате чего некоторые дома были сильно повреждены.

The PK 303 from Lahore to Karachi has crashed just before landing the officials confirm. The Airbus A320 went down onto the residential quarters, houses also damaged. pic.twitter.com/I3gu3kIL9W — Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) May 22, 2020

Live situation of area where PIA planes crashed a while ago.#PlaneCrash #Karachi pic.twitter.com/lA2RFINJ9Z — The Times of Karachi (@TOKCityOfLights) May 22, 2020

#Pakistan Airline’s Plane with 107 on board, including 99 passengers & 8 Crew members, crashed in a residential area near #Karachi Airport before landing. Casualty details awaited.

Prayers for everyone’s safety & well-being.#PIACrash pic.twitter.com/xuJa7Am4cc — Dipanshu Kabra (@ipskabra) May 22, 2020

یا اللہ سال 2020 پہ اپنا رحم و کرم فرما۔ لاہور سے کراچی آنے والا #PIA کا طیارہ ملیر ماڈل کالونی کے علاقے میں کریش گھروں کونقصان #planecrash #Karachi pic.twitter.com/j5BhHEToEY — Umair Ulhaque (@umairulhaque) May 22, 2020

May Allah SWT grant highest place in Jannat ul Firdous to all the martyrs of #Karachi #planecrash.

But serious questions arise regarding the safety record of PIA. We still have dark memories of Junaid Jamshed Shaheed in ATR crash. The accident should be properly investigated.. pic.twitter.com/POr4jfURdK — Radic (@Radic79393281) May 22, 2020