В результате крушения самолета в аэропорту Стамбула один человек погиб и еще 157 получили ранения.

Об этом сообщает информагентство АР.

Ранее сообщалось, что самолет компании Pegasus, выполнявший рейс Измир — Стамбул, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сабихи Гёкчен в Стамбуле и развалился на три части.

Как известно, всего на борту самолета был 171 пассажир и шесть членов экипажа.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что один человек умер, а 157 раненых были доставлены в несколько больниц. Трое раненых нуждались в операции, а двое других находились в реанимации.

Фото: АР

В данный момент причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле – ливня и сильного ветра.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.