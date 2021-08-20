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13 країн допомагають евакуювати афганських громадян з Кабула

13 країн спільно працюють над тим, аби евакуювати якомога більшу кількість афганських громадян, які очікують в аеропорту Кабула (Афганістан).

Субота, 21 серпня 2021, 01:52

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Йдеться про такі країни, як Бахрейн, Німеччина, Данія, Італія, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ, Велика Британія, Сполучені Штати та Узбекистан. Ці країни “вже приєдналися чи скоро приєднаються до транзиту американських та афганських громадян з аеропорту Кабула”.

Деякі країни, зокрема Німеччина та країни Близького Сходу, готові приймати евакуйованих з Кабула людей.

В п’ятницю, 20 серпня, протягом шести годин з аеропорту не вилітали евакуаційні рейси. Літакам було нікуди летіти, оскільки Катар на той момент прийняв 8 тисяч евакуйованих осіб на авіабазі Аль-Удейд.

Наразі польоти відновили.

Нед Прайс пояснив, що більшість евакуаційних рейсів будуть прямувати в Катар, а звідти в одну з 13 країн. Не завжди афганські громадяни летітимуть до США. Таке право мають тільки ті, хто вже оформили та отримали американські імміграційні візи.

ОАЕ поки що згодні прийняти 5 тисяч евакуйованих афганців на 10 днів. Німеччина прийматиме біженців на авіабазі Рамштайн.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що намагатиметься евакуювати всіх американських громадян, які захочуть повернутися додому з Афганістану. Однак зауважив, що не має гарантій щодо остаточного результату місії.

За словами Байдена, з початку липня з Афганістану евакуювали 80 тисяч американських громадян, постійних резидентів США та афганських союзників, які допомагали військовим під час 20-річної війни (особливо – перекладачів). З 14 серпня (дати активного наступу талібів) евакуювали приблизно 30 тисяч осіб. А за останню добу, 19 серпня, приблизно 5,7 тисячі осіб.

Наразі в транзитному центрі аеропорту Кабула є, щонайменше, 6 тисяч осіб, які очікують евакуації в США.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.

17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.

18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.

Теги: аеропорт, Афганістан, афганці, Держдепартамент США, евакуація, Нед Прайс, Талібан

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