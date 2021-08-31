У Токіо завершився сьомий день Паралімпійських ігор-2020. Українська збірна завоювала сьогодні 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці медального заліку.

Про це повідомляють #Букви.

Зокрема, 31 серпня українці змагалися у шести видах спорту: запливах на різних дистанціях, легкій атлетиці, штовханні ядра та бігу на 400 метрів, а також голболі.

За результатами сьомого дня українські спортсмени здобули 13 нагород: 3 золотих, 6 срібні і 4 бронзові медалі.

💙🎌💛3 золоті, 6 срібних і 4 бронзові медалі виборола збірна України у сьомий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020.@Paralympics pic.twitter.com/X49gL0Work — НОК України (@OlympicUA) August 31, 2021

Золоті нагороди вибороли:

Український плавець Андрій Трусов завоював нагороду в запливі на дистанції на 50 метрів вільним стилем.

Плавець Максим Крипак на дистанції 100 метрів батерфляєм став володарем “золота” та побив світовий паралімпійський рекорд, який належав українцю Денису Доброву (клас S10).

Дебютант Максим Коваль завоював нагороду у штовханні ядра. Зазначимо, що він штовхнув ядро на 17,34 метра з третьої спроби та спочатку посів другу сходинку на п’єдесталі в Токіо. Проте згодом результат у цій дисципліні було переглянуто і українцю дісталося – “золото“.

Срібні нагороди завоювали:

Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук здобула нагороду на біговій дистанції в 400 метрів.

Велогонщик Єгор Дементьєв виборов “срібло“ на роздільній шосейній гонці (клас С5).

Плавець Максим Верекса став срібним призером на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S12).

Бігунка Юлія Шуляр також додала срібну медаль у скарбничку Національної паралімпійської збірної України на дистанції 400 метрів серед жінок у класі T20.

Легкоатлетка Наталія Кобзар принесла збірній “срібло” в бігові на 400 метрів. Серед восьми атлеток, які стартували у фіналі, Кобзар мала найкращий особистий рекорд – 1:02.44.

Олександр Яровий здобув срібну нагороду, штовхнувши ядро на 17,3 метра. З ним відбулася так ж ситуація, як і з Ковалем: спочатку він виборов паралімпійську “бронзу“, але після перегляду результатів Яровому дісталося “срібло“.

Бронзові медалі вибороли:

Плавець Євген Богодайко завоював нагороду в запливі на дистанції на 50 метрів вільним стилем.

Легкоатлет Василь Крайник зайняв третє місце на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас S14).

Плавчиня Єлизавета Мерешко виграла бронзову нагороду у запливі на 100 метрів вільним стилем (клас S7).

Українські плавці Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко та Кирило Гаращенко здобули “бронзу“ у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем.