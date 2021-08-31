Про це повідомляють #Букви.
Зокрема, 31 серпня українці змагалися у шести видах спорту: запливах на різних дистанціях, легкій атлетиці, штовханні ядра та бігу на 400 метрів, а також голболі.
За результатами сьомого дня українські спортсмени здобули 13 нагород: 3 золотих, 6 срібні і 4 бронзові медалі.
💙🎌💛3 золоті, 6 срібних і 4 бронзові медалі виборола збірна України у сьомий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020.@Paralympics pic.twitter.com/X49gL0Work
— НОК України (@OlympicUA) August 31, 2021
Золоті нагороди вибороли:
Український плавець Андрій Трусов завоював нагороду в запливі на дистанції на 50 метрів вільним стилем.
Плавець Максим Крипак на дистанції 100 метрів батерфляєм став володарем “золота” та побив світовий паралімпійський рекорд, який належав українцю Денису Доброву (клас S10).
Дебютант Максим Коваль завоював нагороду у штовханні ядра. Зазначимо, що він штовхнув ядро на 17,34 метра з третьої спроби та спочатку посів другу сходинку на п’єдесталі в Токіо. Проте згодом результат у цій дисципліні було переглянуто і українцю дісталося – “золото“.
Срібні нагороди завоювали:
Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук здобула нагороду на біговій дистанції в 400 метрів.
Велогонщик Єгор Дементьєв виборов “срібло“ на роздільній шосейній гонці (клас С5).
Плавець Максим Верекса став срібним призером на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S12).
Бігунка Юлія Шуляр також додала срібну медаль у скарбничку Національної паралімпійської збірної України на дистанції 400 метрів серед жінок у класі T20.
Легкоатлетка Наталія Кобзар принесла збірній “срібло” в бігові на 400 метрів. Серед восьми атлеток, які стартували у фіналі, Кобзар мала найкращий особистий рекорд – 1:02.44.
Олександр Яровий здобув срібну нагороду, штовхнувши ядро на 17,3 метра. З ним відбулася так ж ситуація, як і з Ковалем: спочатку він виборов паралімпійську “бронзу“, але після перегляду результатів Яровому дісталося “срібло“.
Бронзові медалі вибороли:
Плавець Євген Богодайко завоював нагороду в запливі на дистанції на 50 метрів вільним стилем.
Легкоатлет Василь Крайник зайняв третє місце на дистанції 200 метрів комплексним стилем (клас S14).
Плавчиня Єлизавета Мерешко виграла бронзову нагороду у запливі на 100 метрів вільним стилем (клас S7).
Українські плавці Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко та Кирило Гаращенко здобули “бронзу“ у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем.
Загалом Україна завоювала вже 67 медалі, з яких 15 — золоті, 33 — срібні та 19 — бронзові. Наша країна посідає 5 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у ТОП-5. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у ТОП-10 медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до ТОП-5 медального заліку.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.