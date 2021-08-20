Американські дипломати в Афганістані попереджували Блінкена про швидке падіння Кабула

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних дипломатів.
Дипломати відправляли в Держдеп США спеціальні повідомлення по конфіденційному каналу. В цих повідомленнях дипломати описували “стрімкі успіхи талібів по всій країні”. Вони також рекомендували поквапитися з евакуацією американських громадян та афганців, які мають право на імміграційні візи.
Дипломати закликали Держдепартамент розпочати реєстрацію та збір особистих даних афганських перекладачів та інших громадян, які мають право на спеціальні імміграційні візи, аби їх евакуювали з Афганістану. Дипломати рекомендували Держдепу США розпочати евакуаційні рейси з Кабула не пізніше 1 серпня.
За даними видання, повідомлення в Держдепартамент підписали 23 дипломати. Його відправили безпосередньо Блінкену та директору з планування політики Держдепу Салману Ахмаду.
Президент США Джо Байден заявив, що намагатиметься евакуювати всіх американських громадян, які захочуть повернутися додому з Афганістану. Однак зауважив, що не має гарантій щодо остаточного результату місії.
За словами Байдена, з початку липня з Афганістану евакуювали 80 тисяч американських громадян, постійних резидентів США та афганських союзників, які допомагали військовим під час 20-річної війни (особливо – перекладачів). З 14 серпня (дати активного наступу талібів) евакуювали приблизно 30 тисяч осіб. А за останню добу, 19 серпня, приблизно 5,7 тисячі осіб.
Наразі в транзитному центрі аеропорту Кабула є, щонайменше, 6 тисяч осіб, які очікують евакуації в США.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
17 серпня представники терористичної організації “Талібан” пообіцяли, що не заважатимуть громадянам, які прямують в аеропорт Кабула для евакуації військовими силами США.
18 серпня таліби посилили контроль над доступом до аеропорту Кабула. Це сталося після того, як США завершили евакуацію дипломатів.
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