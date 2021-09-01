Американські засоби масової інформації не звернули уваги на візит президента України Володимира Зеленського до США, оскільки наразі головні теми в країні - Афганістан та коронавірус.

#Букви проаналізували, які теми цікавили американців.

З 30 серпня президент України Володимир Зеленський перебуває у США з офіційним візитом. Його головна зустріч, з американським лідером Джо Байденом, запланована на 1 вересня. Однак її переносили двічі.

Спочатку її перенесли з 30 на 31 серпня, а потім – на 1 вересня.

Загалом вперше зустріч Байдена та Зеленського анонсували 21 липня.

“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — оголосила тоді речниця Білого дому Джен Псакі.

Після цього про домовленість провести зустріч двох президентів повідомили й у Зеленського.

До цього, в червні, очікувалося, що зустріч Байдена та Зеленського відбудеться наприкінці липня. В середині липня повідомляли, що візит Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату не було узгоджено.

Попри те, що зустріч Зеленського та Байдена так довго чекали в Україні – на неї майже не звернули уваги головні ЗМІ США.

#Букви проаналізували вісім популярних американських та світових англомовних медіа щодо теми візиту Зеленського до США.

Це такі ЗМІ, як:

The New York Times

CNN

The Washington Post

Financial Times

USA TODAY

CBS News

Fox News Channel

CNBC

Ми звернули увагу на головну сторінку сайту кожного ЗМІ, а також шукали матеріали з прізвищем українського президента (Zelensky).

The New York Times. У серпні видання згадувало про Зеленського тричі. Це один матеріал про книжку щодо президентства Трампа, авторська колонка про “Північний потік – 2” та один – присвячений зустрічі Байдена та Зеленського.

На головній сторінці сайту основна тема – закінчення 20-річної війни в Афганістані. Однак матеріал про зустріч Байдена та Зеленського серед “головних”.

Дещо інша головна сторінка американського телеканалу CNN. Основні теми – виведення американських військ з Афганістану, звернення президента США Джо Байдена до нації з приводу закінчення 20-річної війни в Афганістані, поширення коронавірусу, вакцинація проти коронавірусу, наслідки урагану “Іда”. Про візит Зеленського до США на головній сторінці не згадують.

Якщо зайти в пошук сайтом, то він взагалі не дає результатів.

На першій сторінці сайту газети The Washington Post – тема Афганістану. Про візит Зеленського не згадали.

Пошук сайтом не видав “свіжих матеріалів”. Проте є матеріали про очікування Зеленського від зустрічі з Байденом, необхідність перезавантаження американсько-українських відносин, про введення санкцій проти Андрія Деркача тощо.

Міжнародне видання Financial Times. У пошуку є два нових матеріали про Зеленського та його візит до США: “Зустріч Джо Байдена та України – перевірка обіцянок Америки” та “Україна відчуває холод зовнішньої політики Байдена”.

На головній сайту – тема Афганістану.

На головній сайту USA TODAY – закінчення війни в Афганістані, звернення Джо Байдена до нації, наслідки урагану “Іда” та вакцинація населення проти коронавірусу.

Матеріалів про зустріч Байдена із Зеленським чи візит українського президента до США – немає.

Американський телеканал CBS News не писав про візит Зеленського до США. На головній сайту – закінчення війни в Афганістані та наслідки урагану “Іда”.

Республіканський телеканал Fox News Channel зайнятий критикою Байдена та Білого дому через виведення американських військ з Афганістану, тому на візит Зеленського тут уваги не звернули. В пошуку більшість матеріалів із прізвищем президента України пов’язані з Трампом та процесом імпічменту.

Про запланований візит Зеленського до Вашингтону ще 21 липня написав американський телеканал CNBC.

Після цього матеріалів про Зеленського не було.

На головній сайту – закінчення війни в Афганістані, коронавірус, ринок акцій.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з президентом Джо Байденом.