#Букви проаналізували, які теми цікавили американців.
З 30 серпня президент України Володимир Зеленський перебуває у США з офіційним візитом. Його головна зустріч, з американським лідером Джо Байденом, запланована на 1 вересня. Однак її переносили двічі.
Спочатку її перенесли з 30 на 31 серпня, а потім – на 1 вересня.
Загалом вперше зустріч Байдена та Зеленського анонсували 21 липня.
“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — оголосила тоді речниця Білого дому Джен Псакі.
Після цього про домовленість провести зустріч двох президентів повідомили й у Зеленського.
До цього, в червні, очікувалося, що зустріч Байдена та Зеленського відбудеться наприкінці липня. В середині липня повідомляли, що візит Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату не було узгоджено.
Попри те, що зустріч Зеленського та Байдена так довго чекали в Україні – на неї майже не звернули уваги головні ЗМІ США.
#Букви проаналізували вісім популярних американських та світових англомовних медіа щодо теми візиту Зеленського до США.
Це такі ЗМІ, як:
- The New York Times
- CNN
- The Washington Post
- Financial Times
- USA TODAY
- CBS News
- Fox News Channel
- CNBC
Ми звернули увагу на головну сторінку сайту кожного ЗМІ, а також шукали матеріали з прізвищем українського президента (Zelensky).
The New York Times. У серпні видання згадувало про Зеленського тричі. Це один матеріал про книжку щодо президентства Трампа, авторська колонка про “Північний потік – 2” та один – присвячений зустрічі Байдена та Зеленського.
На головній сторінці сайту основна тема – закінчення 20-річної війни в Афганістані. Однак матеріал про зустріч Байдена та Зеленського серед “головних”.
Дещо інша головна сторінка американського телеканалу CNN. Основні теми – виведення американських військ з Афганістану, звернення президента США Джо Байдена до нації з приводу закінчення 20-річної війни в Афганістані, поширення коронавірусу, вакцинація проти коронавірусу, наслідки урагану “Іда”. Про візит Зеленського до США на головній сторінці не згадують.
Якщо зайти в пошук сайтом, то він взагалі не дає результатів.
На першій сторінці сайту газети The Washington Post – тема Афганістану. Про візит Зеленського не згадали.
Пошук сайтом не видав “свіжих матеріалів”. Проте є матеріали про очікування Зеленського від зустрічі з Байденом, необхідність перезавантаження американсько-українських відносин, про введення санкцій проти Андрія Деркача тощо.
Міжнародне видання Financial Times. У пошуку є два нових матеріали про Зеленського та його візит до США: “Зустріч Джо Байдена та України – перевірка обіцянок Америки” та “Україна відчуває холод зовнішньої політики Байдена”.
На головній сайту – тема Афганістану.
На головній сайту USA TODAY – закінчення війни в Афганістані, звернення Джо Байдена до нації, наслідки урагану “Іда” та вакцинація населення проти коронавірусу.
Матеріалів про зустріч Байдена із Зеленським чи візит українського президента до США – немає.
Американський телеканал CBS News не писав про візит Зеленського до США. На головній сайту – закінчення війни в Афганістані та наслідки урагану “Іда”.
Республіканський телеканал Fox News Channel зайнятий критикою Байдена та Білого дому через виведення американських військ з Афганістану, тому на візит Зеленського тут уваги не звернули. В пошуку більшість матеріалів із прізвищем президента України пов’язані з Трампом та процесом імпічменту.
Про запланований візит Зеленського до Вашингтону ще 21 липня написав американський телеканал CNBC.
Після цього матеріалів про Зеленського не було.
На головній сайту – закінчення війни в Афганістані, коронавірус, ринок акцій.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з президентом Джо Байденом.
- Раніше Офіс президента України поширив заяву про те, що Байден підтримав план членства в НАТО, однак згодом виправив її після того, як у Білому Домі заперечили, що подібну заяву зробив президент США.
- Організація Freedom House назвала дві важливі теми, які мають обговорити Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі.