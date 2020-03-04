Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час позачергового засідання Верховної Ради відзвітував про ситуацію в Нових Санжарах, де знаходяться на обсервації евакуйовані з Ухані.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Завтра ми відкриваємо двері медичного центру в Нових Санжарах. Після обсервації наші громадяни нарешті завершать свою складну подорож додому. Це знакова подія для нас, для всієї країни і МВС взагалі”, – заявив Аваков.

Він підкреслив, що протести в селищі 20 лютого показали здатність підрозділів МВС ефективно і злагоджено реагувати, поважаючи права громадян.

“З гордістю доповідаю – під час зіткнень жодного постраждалого серед цивільних. На жаль, постраждали 9 правоохоронців, один – до сих пір в лікарні з важкими пораненнями. У МВС і надалі готові забезпечувати карантинні умови для недопущення поширення коронавірусу в Україні”, – підкреслив глава МВС.

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Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок та під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно та намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.

В результаті заворушень у Нових Санжарах по медичну допомогу звернулися дев’ятеро поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції Полтавської області відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.