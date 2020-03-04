Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Завтра ми відкриваємо двері медичного центру в Нових Санжарах. Після обсервації наші громадяни нарешті завершать свою складну подорож додому. Це знакова подія для нас, для всієї країни і МВС взагалі”, – заявив Аваков.
Він підкреслив, що протести в селищі 20 лютого показали здатність підрозділів МВС ефективно і злагоджено реагувати, поважаючи права громадян.
“З гордістю доповідаю – під час зіткнень жодного постраждалого серед цивільних. На жаль, постраждали 9 правоохоронців, один – до сих пір в лікарні з важкими пораненнями. У МВС і надалі готові забезпечувати карантинні умови для недопущення поширення коронавірусу в Україні”, – підкреслив глава МВС.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок та під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно та намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
В результаті заворушень у Нових Санжарах по медичну допомогу звернулися дев’ятеро поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції Полтавської області відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.
- Президент України Володимир Зеленський пообіцяв притягнути до відповідальності організаторів вчорашніх акцій протесту, пов’язаних з евакуацією громадян з Китаю.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що акції протесту проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян в Нових Санжарах були спланованими. Також він повідомив, що правоохоронці будуть домагатися арешту шести учасників акції протесту в Нових Санжарах.