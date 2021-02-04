Міністр внутрішніх справ Арссен Аваков заявив, що депутат Верховної Ради від ОПЗЖ, а за сумісництвом кум Володимира Путіна Віктор Медведчук буде відповідати за свою історичну роль.

Про це Арсен Аваков розповів ефірі “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

У прямому ефірі на “1+1” обговорюють рішення РНБО та указ президента про заборону мовлення трьох телеканалів з так званого “пулу Медведчука” — “112 Україна”, NewsOne, Zik.

Аваков також прокоментував санкції та відключення телеканалів.

“Давайте не йти в бік від ключового рішення, яке є сьогодні. Медведчук за свою історичну роль буде відповідати. І я бачу, що останнім часом він не ховається. Він говорить про це дуже відкрито і дуже чітко. Я думаю, що у кожного з нас, українських політиків, є можливість заявити свою позицію”, – сказав він.

Як повідомлялося, указом №43/2021 Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради Національної безпеки і оборони “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” від 2 лютого 2021 року. Рішенням передбачається накладення санкцій на народного депутата України з фракції “Опозиційної платформи — За життя” Тараса Козака. Він є номінальним власником медіаактивів, які пов’язують з головою політради партії “ОПЗЖ” та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Йдеться про телеканали NewsOne, ZIK та “112 Україна“. Того ж вечора деякі оператори кабельного телебачення перестали транслювати ці телеканали.

Санкції проти телеканалів Козака: реакція

Реакція на запровадження санкцій була неоднозначною. До прикладу, спікер парламенту Дмитро Разумков їх не підтримав, бо не отримав потрібної інформації від спецслужб. До того ж Козак має підстави для оскарження цього рішення в суді.

Партія “Опозиційна платформа – За життя” в парламенті оголосила, що ініціює імпічмент президенту через введення санкцій.

Голова нацспілки журналістів Сергій Томіленко став на захист телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK, вимкнених через санкції з боку РНБО, та заявив, що має намір звернутися до міжнародних інституцій. Він заявив, що це — наступ на свободу слова. За це його розкритикували колеги з інших медіа, а дехто навіть запропонував позбавити його посади.

Громадські організації та представники експертної спільноти заявили, що санкції проти телеканалів не становлять загрози свободі слова, оскільки ці канали є інструментами іноземного впливу та становлять системну загрозу інформаційній безпеці України.

За словами Данілова, санкції було введено після того, як Служба безпеки України зібрали підстави для цього. П’ятий президент та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко привітав Службу безпеки України з успішною спецоперацією щодо розкриття злочинних схем Козака.

Так само запровадження санкції привітало посольство Сполучених Штатів Америки.