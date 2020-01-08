Сьогодні рано вранці, 8 січня, лайнер Boeing-737, що належить авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), впав з висоти 2400 метрів в околицях Тегерана. На борту літака знаходилися 168 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

#Букви зібрали всю відому наразі інформацію.

Літак впав о 4 ранку. На борту знаходилося 176 чоловік – ніхто не вижив.

Це був регулярний цивільний рейс PS 752 Тегеран – Київ, який мав прибути до Міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Іранські ЗМІ опублікували фотографії з місця трагедії:

На місці катастрофи працює більше 20 пошукових служб. Уже вдалося знайти одну чорну скриньку. Її вже передали правоохоронцям.

Однак агентство Reuters повідомляє, Іран не збирається передавати бортовий самописець Україні.

За словами голови організації цивільної авіації Тегерана Алі Абедзаде, поки невідомо, до якої країни Іран направить чорну скриньку, щоб можна було проаналізувати її дані.

Іранське агентство ISNA опублікувало відео моменту падіння лайнера. Видно, що літак горить ще у повітрі.

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 8 січня 2020 р.



Повідомляється, що літак Boeing 737-800 упав згодом після зльоту.

Президент Володимир Зеленський перервав своє перебування в Омані і повертається до України. У соцмережі він висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу.

При Раді національної безпеки і оборони вже створили оперативний штаб для розслідування катастрофи.

Пізніше у відомстві повідомили, що на борту знаходилися 11 українців: двоє пасажирів та 9 членів екіпажу.

Всього жертвами катастрофи стали громадяни семи країн:

82 громадянина Ірану;

63 громадянина Канади;

11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу);

10 громадян Швеції;

4 громадянина Афганістану;

троє громадян Німеччини;

троє громадян Великобританії.

Іранське агентство ISNA опублікувало ймовірні списки загиблих українців:

Пізніше компанія МАУ опублікувала поіменний список загиблих членів екіпажу літака Вoeing 737-800:

На борту були троє пілотів і шестеро бортпровідників.

Пілоти: Наумкін Олексій, Гапоненко Володимир, Хоменко Сергій.

Бортпровідники: Стадник Катерина, Ігор Матьков, Марія Микитюк, Денис Ліхно, Валерія Овчарук, Юлія Сологуб.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов повідомив, що на рейс з Ірану до Києва спочатку зареєструвалися 169 осіб, але двоє з них не сіли в літак. РНБО відомі їхні імена, але поки не повідомляють.

У самій авіакомпанії МАУ зазначили, що прийняли рішення скасувати польоти в Іран на невизначений строк. Крім того, технічний директор МАУ Олександр Шафієв підкреслив, що цьому лайнеру всього три роки, раніше він ніде не експлуатувався і проходив технічне обслуговування 6 січня 2020 року.

Віце-президент МАУ з польотної роботи Ігор Сосновський заявив, що екіпаж літака був виключно професійний: “Командир літака Володимир Японенко – понад 11 тисяч годин польотів. Олексій Наумкин – це інструктор – 12 тисяч годин нальоту, 6600 годин на [Boeing] 737. Другий пілот – Сергій Хоменко – 7600 годин нальоту на літаку [Boeing] 737. З огляду на складність самого рейсу, тривалість польоту, було посилено екіпаж. Перед вильотом екіпаж проживав в готелі в Тегерані. Варто зазначити, що аеропорт Тегерана не є простим аеропортом. Всі наші приготування до польотів відбуваються виключно на території аеропорту”.

Керівництво компанії називає мінімальною помилку екіпажу в даній ситуації.

Варто зазначити, що офіційні версії події поки ніхто не висуває – всі чекають висновків спеціальної комісії, яка розслідує катастрофу.

Авіакомпанії десяти країн не рекомендують цивільним літакам використовувати повітряний простір над Іраном, Іраком, а також над Оманскою та Перською затоками, серед них: США, Франція, Німеччина, Росія та ін.