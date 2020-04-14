Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що прокурори вже призначили комплексну комісійну криміналістичну експертизу. Мета її проведення – деталізувати причини авіакатастрофи, з’ясувати обставини влучення ракети ТОР-М1.
Крім того, у кримінальному провадженні аналізуватиметься інформація про рейси, які передували вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерану, планується проведення низки слідчих та інших процесуальних дій.
В Офісі генпрокурора також нагадали, що досі залишається невирішеним питання щодо передачі українській стороні бортових самописців, на яких може міститися надважлива інформація.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.
- Іран назвав збиття літака МАУ “гарною роботою”.