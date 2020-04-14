Офіс Генерального прокурора активізує досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо збиття літака авіакомпанії МАУ та наполягає на створенні міжнародної слідчої групи для прискорення розслідування.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що прокурори вже призначили комплексну комісійну криміналістичну експертизу. Мета її проведення – деталізувати причини авіакатастрофи, з’ясувати обставини влучення ракети ТОР-М1.

Крім того, у кримінальному провадженні аналізуватиметься інформація про рейси, які передували вильоту Боїнгу-737 з аеропорту Тегерану, планується проведення низки слідчих та інших процесуальних дій.

В Офісі генпрокурора також нагадали, що досі залишається невирішеним питання щодо передачі українській стороні бортових самописців, на яких може міститися надважлива інформація.

8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинулигромадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.

16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.

19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.

19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.