Фото курсантів оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.
Нагадаємо, літак виконував планові нічні навчання, на борту перебувало 27 людей. Серед них були курсанти та офіцери Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
На жаль, 25 людей загинули на місці аварії, ще один – у лікарні. Вижив всього 1 курсант.
“Вічна пам’ять трагічно загиблим захисникам України”, – написав Геращенко.
Фото: Антон Геращенко / Facebook
Мер Львова Андрій Садовий опублікував фото загиблого курсанта зі Львівщини – Віталія Вільхового.
Хлопцеві було всього 20 років, він навчався у ліцеї Героїв Крут та з дитинства мріяв літати.
Вільховий був родом із Соснівки. Про це написав у пості у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький. Він зазначив, що Львівщина втратила ще одного майбутнього авіатора – Ростислава Булія зі Старого Самбору.
Загиблому курсанту було лише 22.
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в Telegram оприлюднив фото курсанта із Миргорода, який також загину в страшній катастрофі на Харківщині.
“Скорботні вісті приносить вчорашній день. В авіакатастрофі під Чугуєвим загинув Андрій Роспотнюк із Миргорода. Йому був 21 рік. Лише місяць тому він відсвяткував свій День народження. Курсант навчався на військового штурмана. Висловлюю співчуття рідним і близьким. Вся Україна, вся Полтавщина сумує разом з вами за втраченими синами. Вічного польоту, хлопці…” – написав він.
Є інформація, що на борту начебто перебував курсант Олександр Скочков. Син штурмана Іл-76, збитого терористами над Луганськом. Але мама хлопця каже, їй керівництво бригади не підтвердило інформації, що він загинув.
ТСН з нею зв’язалася, ще тоді, коли офіційно ще було відомо про трьох зниклих без вісті.
“Мені ніхто не телефонував, що його знайшли мертвим, трьох ще шукають, я не хочу говорити про це. Якщо б його знайшли мертвим, мені б зателефонували”, – каже мама юнака.
Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.
До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.
За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.
Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.
- За останньою інформацією, в літаку перебували не 28 осіб, як повідомлялося раніше, а 27 — одного з курсантів не допустили до польоту. З них 22 загинули, 2 поранені, доля трьох залишається невідомою.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, скоріш за все, через те, що зачепився крилом за землю.
- Кількість загиблих у авіакатастрофу військового літака поблизу Чугуєва Харківської області зросла до 26 осіб.
- Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 біля у Харківській області.