Військовий літак АН-26 розбився біля Чугуєва 26 вересня. У мережі з'явились фото та імена деяких курсантів, що були на борту під час авіакатастрофи.

Фото курсантів оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

Нагадаємо, літак виконував планові нічні навчання, на борту перебувало 27 людей. Серед них були курсанти та офіцери Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На жаль, 25 людей загинули на місці аварії, ще один – у лікарні. Вижив всього 1 курсант.

“Вічна пам’ять трагічно загиблим захисникам України”, – написав Геращенко.

Фото: Антон Геращенко / Facebook

Мер Львова Андрій Садовий опублікував фото загиблого курсанта зі Львівщини – Віталія Вільхового.

Хлопцеві було всього 20 років, він навчався у ліцеї Героїв Крут та з дитинства мріяв літати.

Вільховий був родом із Соснівки. Про це написав у пості у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький. Він зазначив, що Львівщина втратила ще одного майбутнього авіатора – Ростислава Булія зі Старого Самбору.

Загиблому курсанту було лише 22.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в Telegram оприлюднив фото курсанта із Миргорода, який також загину в страшній катастрофі на Харківщині.

“Скорботні вісті приносить вчорашній день. В авіакатастрофі під Чугуєвим загинув Андрій Роспотнюк із Миргорода. Йому був 21 рік. Лише місяць тому він відсвяткував свій День народження. Курсант навчався на військового штурмана. Висловлюю співчуття рідним і близьким. Вся Україна, вся Полтавщина сумує разом з вами за втраченими синами. Вічного польоту, хлопці…” – написав він.

Є інформація, що на борту начебто перебував курсант Олександр Скочков. Син штурмана Іл-76, збитого терористами над Луганськом. Але мама хлопця каже, їй керівництво бригади не підтвердило інформації, що він загинув.

ТСН з нею зв’язалася, ще тоді, коли офіційно ще було відомо про трьох зниклих без вісті.

“Мені ніхто не телефонував, що його знайшли мертвим, трьох ще шукають, я не хочу говорити про це. Якщо б його знайшли мертвим, мені б зателефонували”, – каже мама юнака.