Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія не виконала своїх обіцянок щодо Нагірного Карабаху. Зокрема, нагадав Алієв, у міноборони РФ обіцяли вивести з території Нагірного Карабаху війська Вірменії, однак цього досі не сталось.

Про це повідомляє “Интерфакс-Азербайджан”.

За словами азербайджанського президента, через 1 рік та 8 місяців після завершення другої Карабахської війни, стосунки між Азербайджаном та Вірменією не налагодились.

Алієв поскаржився, що у відносинах між країнами більше негативних моментів. Один з них – це небажання Вірменії виконати вимоги декларації, яка була підписана 10 листопада 2020 року.

“Вірменія, як країна, яка програла війну та підписала акт капітуляції – яким є декларація від 10 листопада 2020 року – взяла на себе певні зобов’язання. Ці зобов’язання чітко та ясно вказані у документі. Одне з них – це виведення вірменських військ з Карабаху”, – сказав Алієв.

Він додав, що неодноразово підіймав це питання, проте Вірменія затягує з його виконанням.

Більш того, зауважив Алієв, це питання Азербайджан також підіймав перед військовим керівництвом Росії. За його словами, декілька місяців тому один з посадовців міноборони РФ пообіцяв, що до кінця червня війська Вірменії вийдуть з території Нагірного Карабаху.

“Сьогодні вже середина липня, але це питання не знайшло свого розв’язання”, – сказав президента Азербайджану

Конфлікт у Нагірному Карабасі

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах триває не перше десятиліття. #Букви розповідали історію конфлікту.

27 вересня 2020 року стало відомо про обстріли в районі Нагірного Карабаху. Сторони звинувачували одна одну в збройних провокаціях.

Зокрема, міністр оборони Вірменії Давид Тоноян заявив, що Азербайджан почав повітряну і ракетну провокацію в напрямку Нагірного Карабаху.

Своєю чергою влада Азербайджану повідомляла, що 27 вересня 2020 року близько 06:00 озброєні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії вздовж лінії фронту. Повідомлялося про загибель і поранення цивільного населення і військовослужбовців.

Згодом влада Вірменії ввела воєнний стан і оголосила загальну мобілізацію.

Перед тим воєнний стан ввів Нагірний Карабах. Лідер невизнаної республіки Араїк Арутюнян оголосив загальну мобілізацію осіб старше 18 років.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв оголосив про часткову мобілізацію в країні 28 вересня 2020 року.

29 вересня у Міністерстві оборони Вірменії заявили про участь турецьких літаків в атаці на вірменські населені пункти. Туреччина заперечує свою участь у конфлікті.

На кінець дня 27 вересня 2020 року в результаті боїв вірменська армія зазнала серйозних втрат – було знищено 22 танки і іншу бронетехніку, 15 зенітно-ракетних комплексів “ОСА”, 18 безпілотних літальних апаратів, 8 артилерійських установок. Втрати вірменської сторони в живій силі склали понад 550 убитих та поранених.

Рада безпеки ООН закликала Вірменію і Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі і терміново відновити переговори.

У суботу, 3 жовтня 2020 року, армія Азербайджану перейшла в масштабний наступ.

Вже 10 листопада 2020 року Вірменія, Азербайджан та Росія підписали угоду про припинення військових дій у Нагірному Карабасі, яка, зокрема, передбачає введення н території Нагірного Карабаху російських миротворців.