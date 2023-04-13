13 квітня президент Джо Байден, схоже, припустив, що уряд США близький до ідентифікації особи, яка може бути відповідальною за витік секретних документів уряду.

Про це інформує CNN.

Главу США попросили прокоментувати витік секретних документів. Він зауважив, що наразі триває повномасштабне розслідування. За його словами, спільнота спецслужб і міністерство юстиції “наближаються” до відповіді.

Це був перший раз, коли Байден прокоментував ситуацію щодо “зливу” інформації.

Президент США наголосив, що стурбований витоком, проте не хвилюється щодо його змісту.

Я не стурбований витоком інформації. Я стурбований тим, що це сталося”, – пояснив він журналістам.

Коментарі Байдена прозвучали після того, як 12 квітня у The Washington Post повідомили, що особа, яка стоїть за масовим витоком секретних військових документів США, працювала на військовій базі та публікувала конфіденційну інформацію національної безпеки в онлайн-групі знайомих.

У CNN зауважили, що такі припущення охоплюють нові аспекти ідентифікації передбачуваного розповсюджувача суворо секретних документів – зокрема тих, що відтворюють песимістичний погляд США на війну РФ проти України – і надають перші відомі подробиці про те, хто може стояти за серйозним проломом у національній безпеці, який сколихнув Вашингтон.

Раніше у Twitter та Telegram з’явилися секретні документи із детальним описом планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Одразу ж після витоку Пентагон розпочав розслідування.

Тоді військові заявили, що опубліковані документи, ймовірно, були дещо змінені в окремих частинах. Зокрема, у документах змінились дані щодо втрат. Так, з українського боку описано вищу кількість полеглих бійців, тоді як з боку РФ – кількість занижено у десять разів. Тому, припускається, що зміни свідчать про спробу дезінформації з боку Росії.

За даними української розвідки, серед “злитих” секретних документів про український контрнаступ присутні сфабриковані Росією цифри з відкритих джерел.

Водночас у Сполучених Штатах вважають, що до витоку секретних американських військових документів щодо підготовки до весняного контрнаступу України причетна Росія.

Нагадаємо, що документи підтверджують те, що американська розвідка на найвищому рівні проникла в російські військові відомства і може отримувати інформацію стосовно щоденних рішень по Україні.

Фахівці Інституту вивчення війни зауважили, що у Росії до цієї новини поставились з тривогою та страхом.

Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів. Однак, як заявили офіційні особи США, розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводять, не виключають варіанта, що за витоком даних стоять “проросійські сили”.

Водночас 13 квітня у матеріалі The Washington Post йшлося, що до витоку секретних документів США таки може бути причетним молодий співробітник військової бази, який опублікував таємні дані, оскільки вважав, що “уряд приховує правду від народу”.