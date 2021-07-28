Про це Тихановська та Байден повідомили в Twitter.

У середу, 28 липня, в Білому домі відбулася зустріч американського лідера та очільниці білоруської опозиції.

“Для мене було честю зустрітися з Тихановською в Білому домі сьогодні вранці. США підтримують народ Білорусі в його прагненні до демократії і загальних прав людини”, — написав Байден.

Тихановська подякувала президентові США за “потужний знак солідарності з мільйонами безстрашних білорусів, які мирно борються за свою свободу”.

У своєму Telegram опозиціонерка повідомила, що під час зустрічі “закликала президента Байдена допомогти нам зробити Білорусь успішним прикладом ненасильницького переходу до демократії”.

Напередодні Тихановська зустрілася з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, в серпні 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Олександра Лукашенка, який обіймає посаду з 1994 року, нібито проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

14 серпня, після оголошення результатів президентських виборів, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради. Її мета — “забезпечення трансферу влади”. 20 серпня у Білорусі через створення Координаційної ради прибічників опозиційного кандидата в президенти Світлани Тихановської відкрили справу про “захоплення влади”.

Тихановська залишила країну. Перебувала, зокрема, в Литві. 2 березня Слідчий комітет Білорусі передав документи на екстрадицію опозиціонерки Світлани Тихановської. За версією слідчих вона причетна до підготовки плану захоплення будівель державних органів у Гомелі.

Також її оголошували в розшук за “заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь” через Інтернет. В березні Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за підготовку акту тероризму проти Тихановської.

Тихановська і Україна

В липні 2020 року голова білоруської опозиції Світлана Тихановська зіткнулася з критикою на свою адресу після того, як не відповіла на запитання щодо Криму. В інтерв’ю виданню “Медуза” Тихановська заявила: “Я розумію, що питання про Крим розколює суспільство. А мені не хотілося б необережними словами когось відштовхнути”.

Згодом в інтерв’ю для Euroradio тоді ще кандидатка в президенти сказала: ”Юридично Крим український, а фактично — російський”.

Згодом литовські журналісти знову попросили політикиню висловити свою позицію щодо Криму, наголосивши, що литовці хотіли б знати її. Цього разу вона заявила, що раніше озвучена нею теза є такою, “яка прийнята в Білорусі”.

У вересні журналісти поставили Тихановській запитання з приводу того, чи згодна вона з позицією іншої опозиціонерки, Вероніки Цепкало, яка заявила, що якби Путін зайняв позицію народу Білорусі, то став би для білорусів “національним героєм”. Тихановська заявила, що абсолютно згодна з цим. 

Раніше Кулеба заявляв, що українська сторона готова вести діалог з білоруською опозицією, але вона має визначитися зі своєю позицією щодо російської агресії проти України.

Віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков також заявляв, що білоруська опозиція має визначитися з позицією щодо Криму та Донбасу.