Про це Тихановська та Байден повідомили в Twitter.

У середу, 28 липня, в Білому домі відбулася зустріч американського лідера та очільниці білоруської опозиції.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ

Тихановська подякувала президентові США за “потужний знак солідарності з мільйонами безстрашних білорусів, які мирно борються за свою свободу”.

Thank you, @POTUS, for a powerful sign of solidarity with millions of fearless Belarusians who are peacefully fighting for their freedom. Today, Belarus is on the frontline of the battle between democracy and autocracy. The world stands with us. Belarus will be a success story. pic.twitter.com/uwmItljDUp

