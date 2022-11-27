Російський генерал та депутат держдуми Андрій Гурулєв заявив, що після ударів по енергетичній системі наступними можуть бути атаки не лише на логістику, а й на банківську інфраструктуру України.

Про це він розповів в етері одного з пропагандистських каналів.

За словами Гурулєва, відсутність електропостачання після масованих ракетних обстрілів призвела до зупинки української промисловості.

Водночас росіянин не приховує, що країна-терористка планує продовжувати ракетний терор.

Так, він заявив, що наступною ціллю ударів може стати наша банківська інфраструктура. Гурулєв вважає, що після таких ударів їм вдасться повністю припинити функціонування основних процесів всередині країни.

“Далі буде не лише логістика, а й, наприклад, банківська інфраструктура. Вдарити по центру банківських операцій — і все зупинилося”, — сказав він.

23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував черговий масований ракетний удар росіян по енергетичних об’єктах України, назвавши їх воєнним злочином.

Своєю чергою, президент Європарламенту та мер Флоренції закликають європейські міста надіслати запасні генератори в Україну, щоб допомогти країні пережити зиму перед загрозою атак РФ на електроенергетичної інфраструктури.

Міністри юстиції країн G7 обговорять покарання за воєнні злочини в Україні 28-29 листопада у Берліні, 26 листопада заявив голова Мін’юсту ФРН Марко Бушман.

Водночас стало відомо, що станом на 27 листопада у Середземному морі ворог тримає 5 носіїв крилатих ракет “Калібр”.