Ув'язнений у Грузії громадянин України Міхеіл Саакашвілі пояснив, чому він повернувся у Грузію, що робив до затримання та яку мету переслідував.

Про це третій колишній президент Грузії розповів в інтерв’ю грузинському виданню Mtavari TV.

Міхеіл Саакашвілі зізнався, що до такого екстремального повернення його підштовхнула туга за батьківщиною, але була в цьому і політична складова.

“По-перше, це була непереборна, безмежна туга. Щовечора мені снилися різні місця Грузії… По-друге, це був раціональний, давно продуманий висновок коли я дивлюсь на демографію, геополітику, крах внутрішніх інституцій і думаю, що ми вже рухаємося в зону за цією лінією, що з цієї лінії неможливо буде повернутися”, – заявив Саакашвілі.

Він також додав, що це була його друга спроба повернутися в Грузію – перша ледве не закінчилася трагедією.

Ув’язнений також пояснив, що опублікував своє селфі відразу після повернення, бо знав, що його все одно побачать на камерах і шукатимуть, тому приховувати від соцмереж своє місцеперебування не вважав за потрібне. Саакашвілі розповів, що за чотири дні свого перебування в Грузії він відвідав Батумі, Кутаїсі, Поті, Ланчхуті, їв хачапурі в Рікотському перевалі.

“У Тбілісі ж замовив доставку хінкалі, але до затримання зміг з’їсти тільки один шматок”, – додав колишній президент Грузії.

Також він переконаний, що у в’язниці надовго, бо чинний президент Грузії Іванішвілі – проросійський політик.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

В МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.