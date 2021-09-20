Голова парламентської ТСК, що розглядає справу "вагнерівців", Мар'яна Безугла звинуватила депутатів "ЄС" та "Голосу" у зриві засідання і порушенні законодавства щодо державної таємниці. Депутати відкидають ці звинувачення.

Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 14 вересня колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба з’явився на засідання ТСК щодо “вагнерівців”. Утім засідання не відбулося — начебто не було кворуму. Засідання було перенесено на понеділок, 20 вересня.

В цей день, як повідомив нардеп з фракції “Голос” Андрій Осадчук, члени ТСК (передусім представники “Слуги народу”) намагалися не допустити нардепів на засідання, але все ж допустили.

Народний депутат з фракції “Європейської Солідарності” Микола Княжицький повідомив, що ТСК проголосувала проти участі нардепів, яких немає в складі комісії, але “потім погодились, що за законом вони не можуть народних депутатів у приміщенні Верховної Ради обмежити в присутності на комісії, тому що закон дозволяє нам таке право”.

Обидва депутати зазначили, що ТСК почала заслуховувати Василя Бурбу в їхній присутності, після чого голова ТСК оголосила перерву.

Сама ж Безугла заявила, що депутати, які не є членами ТСК, “увірвалися” в приміщення, “зловживаючи своїм статусом”.

“Не будучи в складі Комісії, вони відмовилися покидати приміщення, не зважаючи на відповідні зауваження від мене як голови комісії та членів ТСК. Слід зазначити, що під час заслуховування розглядалася інформація з грифом “таємно”, для отримання доступу (не тільки допуску!) до якої згідно ЗУ “Про ДТ” треба певні дії. Це приміщення спеціально обладнане та охороняється для того, щоб виключити витік таємної інформації”, — написала вона.

За її словами, нардепи Величкович, Герасимов, Забродський, Іонова, Княжицький, Федина (“ЄС”) та Костенко та Осадчук (“Голос”) “зірвали проведення заслуховування таємної інформації та намагалися перетворити дуже чутливе для безпеки України засідання на політичне шоу”.

Крім цього, Безугла заявила, що звертатиметься до Державного бюро розслідувань.

“Розцінюю таку спробу (вже другу), як свідому спробу зірвати отримання парламентом, медіа та суспільством реальної інформації по справі. Вбачаю дії, що містять у собі ознаки навмисного порушення законодавства, про що підготовлю та спрямую до ДБР відповідне звернення”, — додала депутатка.

Утім нардеп Княжицький переконує. що Безугла бреше, бо вона сама запросила депутатів на засідання.

“Ми з колегами-депутатами відповідно до чинного законодавства висловили бажання бути присутніми під час засідання комісії, у якій брали участь депутати “Слуг народу” і ОПЗЖ. … Мар’яна запросила депутатів, ми здали телефони і годинники, пройшли рамки перевірки, підписали документи про допуск до держтаємниці і зайшли в зал. Були довгі і безсенсовні дебати між слугами, які перелякано боялися, мабуть, того, що депутати з “ЄС” і “Голосу” отримають додаткові докази зради у кабінеті Зеленського. Але засідання почали. Прийшов колишній керівник ГУР Василь Бурба. Почав розповідати правду про спробу затримати і покарати вбивць-вагнерівців. Після 10 хвилин розповіді Генерала Мар’яна оголошує перерву на 10 хвилин. Згодом приходить і продовжує перерву”, — розповів нардеп.

Він також зазначив, що залу охороняли десятки спецпризначенців з камерами, в тому числі з УДО і ГУР, тож якби депутати дійсно вривалися на засідання, це було б задокументовано.

“Ану, покажіть відео, де хтось кудись вривається. Правда в іншому. Нашою країною керують негідники і зрадники”, — заявив він.

Роль Бурби

Нагадаємо, головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов повідомляв, що 24 липня минулого року заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповідали про проведення фінальної стадії операції щодо “вагнерівців” в Офісі президента. Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

За інформацією журналіста, на нараді з президентом 3 серпня Бурба заявив, що операція провалена через зраду і вимагав перевірити всіх, хто був присутній, на поліграфі. Вже 5 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Бурби.

У лютому з’явилася інформація, що Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли його державної охорони.

Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Про це ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.