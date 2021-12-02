Головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов повідомив, що подасть судовий позов проти Державного бюро розслідувань через відкриття кримінального провадження.

Про це він сказав в етері телеканалу “Україна 24”, повідомляють #Букви.

“Я буду подавати позов проти Державного бюро розслідувань за незаконне відкриття кримінальної справи проти мене по статті 437 – розв’язування та ведення агресивної війни”, – сказав Бутусов.

Журналіст пояснив, що використовує усі методи захисту та майданчики.

“Це тяжка стаття, вона нова, застосовується виключно з 2015 року тільки проти російських військових злочинців, проти терористів. По цій статті дуже легко видають санкцію суду на прослуховування, на стеження”, – сказав Бутусов.

Окрім цього він наголосив, що буде судитися з президентом Володимиром Зеленським і вимагатиме від нього спростувань звинувачень на тому самому місці, де він їх оголосив.

Кримінальне провадження проти Юрія Бутусова

Нагадаємо, Юрій Бутусов вважає кримінальне провадження помстою з боку президента України Володимира Зеленського за гострі запитання журналіста під час пресмарафону, який відбувся 26 листопада. Там Бутусов, зокрема, запитав у президента щодо Руслана Демченка, якого назвав “російським агентом”.

Пресслужба ДБР своєму дописі на сайті заперечила твердження журналіста та попросила “не втягувати їх у політичні обвинувачення. Пресслужба стверджує, що предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї та запропонували журналістові безплатну юридичну консультацію.

Нагадаємо, що проти Бутусова відкрито кримінальне провадження за двома статтями: 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни). За статтею 414 ККУ йому загрожує до 3 років позбавлення волі, за статтею 437 ККУ – ув’язнення на строк від семи до дванадцяти років.

Увечері 28 листопада Арсен Аваков заступився за Юрія Бутусова. Він назвав це “ідіотизмом” і “публічним актом вибіркового правосуддя” проти інакодумців, які критикують чинну владу.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк також висловила обурення щодо цього кримінального провадження та зауважила: це точно не функція ДБР чи Міністерства оборони.

Олексій Арестович заявив, що проситиме державну охорону для Бутусова з огляду на смертельну небезпеку, яка йому загрожує – мовляв, його уб’ють для того, щоб спровокувати масові заворушення.

29 листопада партія “Європейська Солідарність” опублікувала заяву, в якій категорично засудила будь-які намагання переслідувати тих, хто відстоював незалежність Україні з 2014 року та обурилася кримінальною справою проти головного редактора видання Цензор.Нет Юрія Бутусова.