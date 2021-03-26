У четвер, 25 березня, Україна отримала першу партію китайської вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. Контракт на постачання цієї вакцини викликав глобальні дискусії.

#Букви розповідають, що відомо про COVID-вакцину китайського виробника Sinovac Biotech.

Китайська фармацевтична компанія Sinovac роками підтверджувала свій авторитет на ринку та забезпечувала вакцинами 34 країни світу. Зокрема, розробники успішно ввели в обіг вакцини проти гепатиту A і В, вірусів грипу та паротиту.

COVID-вакцина від Sinovac випускається у шприці та вважається інактивованою. В основі вакцини лежать вбиті вірусні частинки. Їх концентрація безпечна, тому імунітет не піддаватиметься дії вірусу, але вироблятиме антитіла.

Ефективність вакцини від Sinovac

Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Згідно з даними на сайті МОЗ України, для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.

Індонезійська компанія Bio Farma заявила про 97% ефективності цієї вакцини. Нею вакцинувався президент країни.

12 січня експерти біомедичного центру “Бутантан”, який співпрацює з компанією Sinovac для виробництва вакцини в Бразилії, опублікував оновлені дані щодо ефективності вакцини на основі детального аналізу результатів тестувань добровольців, які хворіли на дуже легку форму COVID-19, тобто не мали симптомів та не потребували медичної допомоги. Зазначається, що вакцина CoronaVac проти COVID-19, розроблена китайською компанією Sinovac Biotech, має загальну ефективність 50,38%.

24 грудня відзвітувала Туреччина. Міністерство охорони здоров’я країни заявило про ефективність вакцини на рівні 91,25%.

Чому Україна обрала Sinovac?

У листопаді 2020 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов поділився з журналістами інформацією, що Уряд веде переговори про постачання вакцин проти коронавірусу з декількома компаніями, зокрема, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Sinovac.

Очільник МОЗ також повідомляв, що переговори з Pfizer вийшли на фінішну пряму.

У грудні саме цим препаратом почали вакцинувати громадян ЄС, США та Канади. Ба більше, саме ця вакцина стала першою, яку схвалили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я. Тож перспектива підписання контракту з Pfizer для України була важливою.

Однак під кінець минулого року МОЗ оголосив про підписання першого контракту на постачання COVID-вакцин. Щоправда, контракт уклали не з Pfizer, а з Sinovac.

Після того, як українці різко розкритикували укладення цього контракту, ситуацію вирішив прояснити президент Володимир Зеленський. Він заявив, що попереднє замовлення вакцини ще до її реєстрації — це звичайна практика, якою користуються інші країни. За словами Зеленського, розробка цієї вакцини “не була заполітизованим завданням”. Це просто “надійна вакцина задля життя, а не політична пропаганда заради вигоди”.

“Реєстрація можлива вже на початку січня або в країні-виробнику, або в одній із країн Європи, або в Сполучених Штатах. Реєстрація повинна бути такою, щоб не викликала жодних сумнівів. Це ще один факт. Тож цілком реально отримати вакцину вже цієї зими”, – сказав тоді президент.

Sinovac для українців: за яких умов і яка вартість

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.

Уряд планував використовувати цю вакцину для українців, яким не вистачить вакцини американського виробника Pfizer/BioNTech з доведеною 95-відсотковою ефективністю.

Згідно з повідомленням Офісу президента, йдеться про закупівлю 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу.

Тобто загалом на вакцину від Sinovac витратять понад 964 млн гривень, а вакцинувати зможуть 956 658 українців.

Це більше ніж третина загальної суми (2,6 млрд) закладеної в бюджет на 2021 рік за статтею “Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.

Договір щодо постачання на територію України підписано з “Лекхім”. Це група фармкомпаній зі штаб-квартирою у Києві. “Лекхім” є “єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні”.