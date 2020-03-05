У розслідуванні обставин катастрофи літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ біля Тегерана українську сторону бентежить, що друга ракета була випущена значно пізніше "ніж мало бути".

Про це розповів в інтерв’ю “Українському радіо” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він нагадав, що Київ уже наступного дня після катастрофи оприлюднив заяву, що літак був збитий ракетно-зенітним комплексом ТОР-М1 російського виробництва.

“Ми з першого дня почали співпрацювати з іранською стороною, щоб дослідити, що сталося. Нам дуже не подобається те, що друга ракета, яка влучила в наш літак, була відправлена не на 3-й секунді, як повинна була б, а на 29-й. Нас це дуже бентежить. Тому дослідження чорних скриньок для нас є ключовою, фундаментальною, важливою частиною цього розслідування”, – наголосив Данілов.

Він уточнив, що хоча розслідування авіакатастрофи зараз проводять у Тегерані, але воно відбувається “за обов’язкової участі української сторони”.

“Що стосується чорних скриньок. У мене була місія до Тегерана. Ми їздили з нашими фахівцями й домовилися, що найближчим часом це питання буде вирішено. Зараз кожного дня відбуваються технічні консультації, узгодження, як це повинно відбуватися. Ми найближчим часом чекаємо делегацію з Тегерана, щоб ми могли це фізично зробити на території України”, – зазначив Данілов.

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(На відео – з 11:10)