Про це розповів в інтерв’ю “Українському радіо” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Він нагадав, що Київ уже наступного дня після катастрофи оприлюднив заяву, що літак був збитий ракетно-зенітним комплексом ТОР-М1 російського виробництва.
“Ми з першого дня почали співпрацювати з іранською стороною, щоб дослідити, що сталося. Нам дуже не подобається те, що друга ракета, яка влучила в наш літак, була відправлена не на 3-й секунді, як повинна була б, а на 29-й. Нас це дуже бентежить. Тому дослідження чорних скриньок для нас є ключовою, фундаментальною, важливою частиною цього розслідування”, – наголосив Данілов.
Він уточнив, що хоча розслідування авіакатастрофи зараз проводять у Тегерані, але воно відбувається “за обов’язкової участі української сторони”.
“Що стосується чорних скриньок. У мене була місія до Тегерана. Ми їздили з нашими фахівцями й домовилися, що найближчим часом це питання буде вирішено. Зараз кожного дня відбуваються технічні консультації, узгодження, як це повинно відбуватися. Ми найближчим часом чекаємо делегацію з Тегерана, щоб ми могли це фізично зробити на території України”, – зазначив Данілов.
(На відео – з 11:10)
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- 19 лютого міністр оборони Ірану Амір Хатамі заявив, що чорні скриньки українського літака Boeing 737 отримала серйозні пошкодження.