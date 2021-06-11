До фото-флешмобу з новою формою збірної України доєдналося посольство Канади

Раніше на тлі скандалу через вимоги УЄФА прибрати з форми збірної України напис “Героям Слава!” в цій формі сфотографувалися співробітники посольства США та посольства Великої Британії в Києві.

До імпровізованого флешмобу диппредставництв доєдналося і посольство Канади в Україні.

“Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п’ятниці!”, — йдеться в дописі.

Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Андрій Павелко розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА. Через вимогу УЄФА він терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини.

Варто зазначити, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.