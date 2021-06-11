ЗеПорушення

48

Всього порушень

17

Днів без порушень
20:21 Депутати трьох фракцій наполягають на розслідуванні справи «вагнерівців» в рамках нової ТСК
20:19 Мінськ звинуватив Україну в цензурі й тиску на опозиційні ЗМІ через заборону трансляції каналу «Беларусь 24»
20:18 Губернатор Техасу збирається побудувати стіну на кордоні, аби не пускати нелегальних мігрантів
19:52 Netflix запустив власний інтернет-магазин
19:34 «Не можу дочекатися зустрічі з нею»: Кейт Міддлтон прокоментувала народження Лілібет
19:20 До фото-флешмобу з новою формою збірної України доєдналося посольство Канади
19:15 Українцям можуть дозволити вільний в’їзд до Німеччини з 1 липня, але є умова
19:04 Країни G7 передадуть мільярд доз вакцин проти коронавірусу
18:58 У Харкові стадіон «Металіст» передали у власність міста
18:57 Найшвидша Tesla: Ілон Маск презентував новий електромобіль 
18:32 В’єтнамець вкрав верифікований Facebook-акаунт нардепки Лади Булах
18:20 «Скотство» на «1+1»: реакції соцмереж на етер «Права на владу»
18:19 Обшуки в «Нафтогазі»: посадовців підозрюють в ухиленні від сплати податків на мільярди
17:31 Лідери НАТО очікують, що Байден запевнить їх у підтримці з боку США
15:58 Працівники посольства Великої Британії також сфотографувалися у новій формі збірної України
15:56 У Великій Британії гігантські Пікачу протестували перед самітом G7, – фото
15:32 Меган Маркл пожертвувала 2000 примірників своєї дитячої книги школам і бібліотекам
15:21 Мін’юст США за часів президентства Трампа вимагав у Apple дані про конгресменів-демократів
15:19 «Ми повернулися»: Грета Тунберг відновила протести під парламентом Швеції
15:05 Джессі Джей випустила першу пісню з майбутнього п’ятого альбому: відео
14:33 У Львівській області затримали священника, який торгував зброєю та зберігав її у церкві
14:00 Україна опинилася в ТОП-10 країн щодо заробітку на Bitcoin
13:28 За «Володарем перснів» знімуть аніме-фільм
12:51 ВООЗ попередила, що восени Європі загрожує нова хвиля COVID-19
12:22 Джеймс Ван розкрив повну назву фільму «Аквамен 2»
11:52 У столиці Чилі знову вводять локдаун, незважаючи на масову вакцинацію
11:16 За кого українці проголосували б на президентських виборах: останні дані соціологів

До фото-флешмобу з новою формою збірної України доєдналося посольство Канади

Співробітники посольства Канади в Україні сфотографувалися у новій формі збірної України з футболу. 

П’ятниця, 11 червня 2021, 19:20

Відповідні фото з’явилися на сторінці посольства в Facebook.

Раніше на тлі скандалу через вимоги УЄФА прибрати з форми збірної України напис “Героям Слава!” в цій формі сфотографувалися співробітники посольства США та посольства Великої Британії в Києві.

До імпровізованого флешмобу диппредставництв доєдналося і посольство Канади в Україні.

“Новий дрес-код в посольстві Канади в Україні? Гарної всім п’ятниці!”, — йдеться в дописі.

Як відомо, українська національна збірна мала виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Андрій Павелко розповів, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА. Через вимогу УЄФА він терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини.

Варто зазначити, що рішення УЄФА на користь росіян може бути вмотивованим тим, що російський “Газпром” став спонсором УЄФА. 19 травня компанія продовжила партнерство до 2024 року.

Теги: УЄФА, форма збірної України з футболу, Канада, посольство

Читати #Букви у Telegram і у Facebook