Сьогодні в Україну прибула шоста партія військової допомоги від США. Загалом у сукупності шести рейсів отримано близько 500 тонн оборонної амуніції.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

Таким чином Україна отримала ще 84 тонни бойових набоїв менш ніж через добу після надходження п’ятої партії вантажу з США.

“Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї”, – написав міністр.

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В Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.

А сьогодні, 1 лютого на тлі можливої ескалації збройного конфлікту з боку Російської Федерації, Україну відвідають представники Польщі, Великої Британії, Нідерландів та Туреччини.