Про це повідомив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.
Таким чином Україна отримала ще 84 тонни бойових набоїв менш ніж через добу після надходження п’ятої партії вантажу з США.
“Доба ще не минула з прибуття п’ятого птаха, а ми вже розвантажуємо шостого! Сьогодні до Києва прибули чергові боєприпаси – 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї”, – написав міністр.
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В Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
А сьогодні, 1 лютого на тлі можливої ескалації збройного конфлікту з боку Російської Федерації, Україну відвідають представники Польщі, Великої Британії, Нідерландів та Туреччини.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 23 січня в Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.
- 25 січня прибув новий військовий вантаж із комплексами Javelin від США на суму $200 мільйонів.
- 28 січня стало відомо про четвертий літак, котрий доставив партію боєприпасів до України в межах військово-технічної допомоги з боку США.
- Окрім цього, США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.