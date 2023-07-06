Служба безпеки України повідомила про чергову підозру Анатолію Шарію, який допомагав ФСБ РФ створювати постановочні відео з допитів українських полонених.

Джерело: СБУ

За даними відомства, було викрито нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія, які він виконував за завданням російських спецслужб.

Зокрема встановлено, що Шарій брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де росіяни допитують українських полонених.

Шарій особисто підказував ФСБ РФ як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього “невигідні” для окупантів моменти.

“Змонтовані” сюжети Росія потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, зокрема на міжнародній арені.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю.

Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі.

Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.

Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після “монтажу” файлів їх “погодили” з представником спецслужби РФ.

Потім Шарій “доповнив” деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

Однак сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, попри монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя.

СБУ здійснює комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

В СБУ нагадали, що у лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Того ж 2021 року СБУ оголосила Шарія у державний розшук після того, як він не з’явився для участі у допиті у якості підозрюваного.

На початку березня 2021 року Служба безпеки України надіслала до Київської міської прокуратури запити стосовно міжнародної правової допомоги й необхідні матеріали для організації слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні у справі Анатолія Шарія.

Згодом Шарія, підозрюваного у державній зраді, внесли до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

У червні 2021 року співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації “Партія Шарія”, причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У серпні 2021 року проти Анатолія Шарія було запроваджено санкції.

У травні 2022 року Шарій був затриманий в Іспанії.