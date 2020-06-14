Начальник поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку в суботу після ще одного вбивства темношкірого при затриманні.

Про це йдеться в матеріалі американського видання The Washington Post.

У п’ятницю поліцейський застрелив під час затримання темношкірого американця. Чоловіка звали Рейнард Брукс, йому було 27.

TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting 27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him. Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly. Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf — Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020

У п’ятницю Брукс заснув за кермом автомобіля через що очевидці викликали поліцію.

Поліцейські провели алкотест і виявили наявність алкоголю в крові.

При затриманні Брукс чинив опір. Він спробував втекти, використовуючи проти поліцейських електрошокер, у відповідь на що поліцейський вистрілив і вбив Брукса.

Відомо, що на наступний ранок чоловік мав би святкувати День народження своєї восьмирічної дочки.

Відзначимо, в США другий тиждень проходять демонстрації проти расизму і дискримінації під гаслом Black Lives Matter. Протести почалися після того, як поліцейські вбили під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

Двоє поліцейських, які брали участь у затриманні Брукса, відсторонені від роботи.