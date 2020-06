Про це йдеться в матеріалі американського видання The Washington Post.

У п’ятницю поліцейський застрелив під час затримання темношкірого американця. Чоловіка звали Рейнард Брукс, йому було 27.

TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting

27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him.

Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly.

Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf

— Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020