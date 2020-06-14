Про це йдеться в матеріалі американського видання The Washington Post.
У п’ятницю поліцейський застрелив під час затримання темношкірого американця. Чоловіка звали Рейнард Брукс, йому було 27.
TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting
27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him.
Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly.
Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf
— Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020
У п’ятницю Брукс заснув за кермом автомобіля через що очевидці викликали поліцію.
Поліцейські провели алкотест і виявили наявність алкоголю в крові.
При затриманні Брукс чинив опір. Він спробував втекти, використовуючи проти поліцейських електрошокер, у відповідь на що поліцейський вистрілив і вбив Брукса.
Відомо, що на наступний ранок чоловік мав би святкувати День народження своєї восьмирічної дочки.
Відзначимо, в США другий тиждень проходять демонстрації проти расизму і дискримінації під гаслом Black Lives Matter. Протести почалися після того, як поліцейські вбили під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда в Міннеаполісі.
Двоє поліцейських, які брали участь у затриманні Брукса, відсторонені від роботи.
- Раніше в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліцейських застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліцейської агресії.
- У червні протести охопили всю країну. Пізніше акції почалися по всьому світу.
- За підрахунками журналістського проекту Bellingcat, під час протестів у США офіцери поліції 157 раз застосовували силу до журналістів. Цей показник вищий, ніж за весь минулий рік.
- Всі четверо поліцейських, які були присутні при затриманні Джорджа Флойда, були звільнені. Спочатку звинувачення були пред’явлені тільки офіцерові поліції Дереку Шовену, який безпосередньо душив Джорджа Флойда. Його взяли під варту. Наразі звинувачення пред’явлені всім 4 офіцерам поліції. Влада Міннеаполіса обіцяє розформувати поліцейський департамент.