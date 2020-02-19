Депутати Тернопільської облради звернулися до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністру Олексія Гончарука з вимогою не розміщувати в регіоні українців і іноземців, яких евакуювали через коронавірус з Ухані.

Про це повідомляє пресслужба облраду.

Раніше повідомлялося, що у Львівській та Тернопільській областях протестують проти прийому евакуйованих з Китаю.

Перший заступник голови обласної ради, екс-нардеп від “Батьківщини” Василь Деревляний заявив, що рішення нинішньої влади поселити евакуйованих в густо населених районах є геноцидом українського народу.

Він відзначив “порушення законодавства і дезінформацію суспільства при прийнятті рішень щодо намірів уряду України розмістити на території Тернопільської області близько 100 чоловік, евакуйованих з Китаю.

Також заступник голови облради вказав на “абсолютну непідготовленість санаторію “Медобори” в селі Конопківка Теребовлянського району до прийняття евакуйованих з Китаю.

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель заперечив, що рішення про розміщення людей в Тернопільській області погоджено.

Присутні в залі представники Микулинецької ОТГ висловили сумніви в правдивості сказаного.

Начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук акцентував на неможливості прийняти в області борт з Китаю. Він підкреслив, що область потребує коштів на створення умов для надання медичних послуг інфікованим хворим.

За словами керівника обласного лабораторного центру МОЗ Оксани Чайчук, область повністю не готова для прийняття евакуйованих з Китаю. Однак, підкреслила вона, необхідно зробити все, щоб підготуватися для надання таких медичних послуг.

Перед депутатами виступив представник Міністерства охорони здоров’я України. Він назвав метою перебування в області делегації міністерства “визначення умов для прийняття евакуйованих”.

Керівник санаторію “Медобори” Василь Мартинюк підкреслив, що без згоди громади очолюваний ним заклад не братиме евакуйованих з Китаю.

Депутати Тернопільської облради одноголосно підтримали заяву до керівництва країни про неприпустимість розміщення на території області евакуйованих з Китаю.

“Ми, депутати Тернопільської обласної ради, не можемо допустити ситуації, яка ставить під загрозу здоров’я та життя населення області, і вимагаємо від вищих посадових осіб держави вжити невідкладних заходів реагування”, – йдеться в прийнятому на сесії документі.

Як повідомлялося раніше, літак авіакомпанії SkyUp з українцями вилетів з китайського міста Ухань, який став осередком епідемії коронавируса COVID-19. На борт літака сіли 73 пасажири, чотирьом відмовили в евакуації.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

Станом на 18 лютого внаслідок зараження корнавірусом Covid-19 з Китаю за добу померли 98 людей у всьому світі. Кількість хворих у світі зросла до 73 тисяч людей.