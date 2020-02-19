Жителі міст в декількох областях України виступили проти розміщення евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців в їхніх лікарнях.

Про це повідомляють #Букви.

Як повідомлялося раніше, на сьогодні, 19 лютого, запланована евакуація громадян України з Китаю, де спостерігається спалах нового коронавірусу COVID-19. Дев’ять країн попросили Україну допомогти евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань. Таким чином, українська сторона евакуює 48 своїх громадян та до 29 іноземців.

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька уточнила, що іноземців разом з українцями евакуюють в одне місце. Однак, куди саме, не повідомила. Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що евакуйовані з китайського Ухань громадяни будуть ізольовані в Україні на карантин. При цьому буде забезпечена посилена охорона приміщень, в яких вони будуть знаходитися. Але місце також не було названо.

У зв’язку з тим, що адреси медичних установ тримаються в секреті, серед населення почалася паніка: в ЗМІ та соціальних мережах почала поширюватися інформація з припущеннями про те, в які саме лікарні для двотижневого карантину будуть спрямовані евакуйовані громадяни.

Серед ймовірних місць розміщення виявилася, наприклад, Київська міська туберкульозна лікарня №2, яка фактично розташована на території населеного пункту Гостомель (Гостомельський шосе, 6).

Головний лікар Григорій Целюк розповів, що офіційно їм ніхто не повідомляв про прибуття в лікарню евакуйованих з Ухань громадян.

“Я чув таку інформацію, але це маячня. Офіційно нас ніхто не повідомляв. Ми не маємо необхідних умов, щоб прийняти цих людей. Немає технічної, епідеміологічної здатності. Повинні бути закриті бокси, у нас їх немає. Тут туберкульоз, це не закритий об’єкт. Якщо привезуть евакуйованих людей — буде повний гаплик і порушення всіх норм. Тому питання треба ставити міністру охорони здоров’я”, — розповів він в коментарі виданню KievVlast.

Але це не заспокоїло місцевих жителів, і вони звернулися до депутатів Гостомельської селищної ради. Ті в свою чергу підписали звернення до мера Києва Віталія Кличка, голови Київської обласної ради Миколи Стариченка та міністерки охорони здоров’я України Зоряне Скалецького. У своєму зверненні вони закликали не розміщувати евакуйованих громадян в цій лікарні.

“З метою недопущення проникнення та розповсюдження інфекції коронавируса COVID-19 на території селища Гостомель, з огляду на відсутність спеціалізованої установи охорони здоров’я, призначеної для тимчасової ізоляції потенційно інфікованих (карантину), вважаємо неприпустимим розміщення евакуйованих громадян України з міста Ухань (провінція Хубей, Китай) в непристосованому закладі Київська туберкульозна лікарня №2, розташованому в селищі Гостомель”, — заявили вони.

Також категорично проти того, щоб евакуйовані українці та іноземці перебували на карантині в одній з місцевих лікарень, виступили жителі Обухівського району Київської області.

Як повідомили в прес-службі Обухівської райради, 14 лютого місцеві депутати зібралися на термінову сесію. Єдиним питання порядку денного було “недопущення проникнення та розповсюдження інфекції коронавірусу COVID-19 на території населених пунктів Обухівського району”.

Депутати вирішили звернутися до Президента України Володимиру Зеленському та депутату від “Слуги народу” Олександру Дубінському.

Реакції від Глави держави не було, але ось нардеп Дубинський запевнив місцевих жителів, що звернувся з цього питання в МОЗ та зміг домогтися рішення міністерства щодо того, що в Обухівському районі цих громадян розміщувати не будуть.

Піддалися масовій істерії і жителі Львівської області. Мешканці Винників (місто поблизу Львова) заблокували в’їзди в місцевий госпіталь і навіть принесли автомобільні шини на місце акції протесту. Причиною для паніки стали вчення, що пройшли в госпіталі.

Як пояснив гендиректор госпіталю Максим Прікупенко, сьогодні було прийнято рішення перевірити готовність лікарень (в тому числі — цього медзакладу) до госпіталізації евакуйованих з Китаю громадян в разі надзвичайної ситуації. Для цього пацієнтів госпіталю було виписано додому або переведено в інші медзаклади. Тобто було проведено пробну евакуацію.

Запанікували й жителі Тернопільської області. Як повідомляє “Суспільне“, на минулих вихідних в санаторій “Медобори”, який знаходиться в Микулинцях (Теребовлянський район Тернопільської області), приїжджали представники МОЗ та епідеміологи, щоб перевірити, чи є можливим розміщенням там евакуйованих громадян.

“З’явилася така інформація, що місцем розміщення або одним з місць розміщення повинен бути санаторій “Медобори”, який знаходиться на території нашої громади. Звичайно, це обурило мешканців, обурило й депутатів, які представляють наших жителів та членів виконавчого комітету”, — розповів голова селищної ради Микулинців Петро Осипчук.

У зв’язку з цим депутати Микулинців зібралися на позачергову сесію. А місцеві жителі влаштували акцію протесту. У ній взяли участь близько 200 осіб.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб убезпечити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання. Станом на 18 лютого внаслідок зараження коронавірусом Covid-19 з Китаю, за добу померли 98 осіб у всьому світі. Число хворих на коронавірус в світі зросло до 73 тисяч осіб.