Про це повідомили у пресслужбі суду.
Як відомо, співробітники Управління державної охорони (УДО) не пускають Олександра Тупицького до приміщення Конституційного суду та робочого кабінету, через що він подав до суду.
У понеділок, 8 лютого, Окружний адмінсуд Києва розглянув заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив заборонити УДО створювати перешкоди для виконання ним його повноважень голови КСУ. Утім, суд відмовив.
“ОАСК ухвалив – відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього. Позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі”, — йдеться в повідомленні.
Таким чином, ОАСК відмовив Тупицькому в допуску до робочого місця до кінця розгляду справи по суті. Підготовче засідання у цій справі ОАСК призначив на 24 лютого.
Нагадаємо, через дії УДО Тупицький працює дистанційно.
- Після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за неправдиве декларування та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції, президент спершу виступав за перезавантаження суду та відсторонення Тупицького від посади, а потім підписав незаконний указ про його усунення. Про таке відсторонення судді строком на два місяці клопотав Офіс генпрокурора.
- КСУ не визнав відсторонення Тупицького указом Зеленського і заявив, що президент порушив 8 статей Конституції. КСУ назвав указ “юридично нікчемним” і таким, що “не може підлягати виконанню”. Натомість в Офісі президента заявили, що нікчемною є заява КСУ.
- 5 січня Конституційний суд розглянув указ президента Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького за поданням Офісу генерального прокурора та закликав президента дотримуватися вимог Конституції.