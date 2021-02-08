Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у задоволені позову голови Конституційного суду Олександра Тупицького, якого Управління держохорони не допускає до робочого місця.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Як відомо, співробітники Управління державної охорони (УДО) не пускають Олександра Тупицького до приміщення Конституційного суду та робочого кабінету, через що він подав до суду.

У понеділок, 8 лютого, Окружний адмінсуд Києва розглянув заяву Олександра Тупицького про забезпечення позову, у якій він просив заборонити УДО створювати перешкоди для виконання ним його повноважень голови КСУ. Утім, суд відмовив.

“ОАСК ухвалив – відмовити у її задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього. Позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам до ухвалення рішення у даній справі”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином, ОАСК відмовив Тупицькому в допуску до робочого місця до кінця розгляду справи по суті. Підготовче засідання у цій справі ОАСК призначив на 24 лютого.

Нагадаємо, через дії УДО Тупицький працює дистанційно.