ЗеПорушення

54

Всього порушень

4

Днів без порушень
14:33 Зеленський анонсував перепис населення спільно з Apple
14:03 Повінь затопила кілька міст в Іспанії
13:46 Гео Лерос заявив про перешкоджання депутатській діяльності
12:58 Ейфелеву вежу підсвітили на честь Мессі
11:59 Рада схвалила звіт ТСК по «вагнерівцях»
11:51 Прем’єр Польщі: в Україні можуть статися погані речі, НАТО має прокинутись
11:04 У Туреччині лютує шторм: є загиблі та постраждалі
10:48 Париж до Олімпійських ігор-2024 тестує летючі таксі
10:17 НАТО зустрічається у Ризі: обговорять ситуацію на російсько-українському кордоні
08:35 30 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
08:16 Якою буде погода в останній день осені – 30 листопада
00:35 Засновник Twitter звільнився з компанії
00:12 Зеленський знову розмовляв російською: чому це порушує законодавство

29 листопада

23:16 Прем’єр Албанії підтримав об’єднання з Косово
23:03 У Кремлі відмовилися коментувати участь Ердогана у переговорах між Україною та РФ
22:47 Медіаексперти розповіли, як висвітлювати військову агресію
22:26 Як запитати партнера про медобстеження на ІПСШ?
21:48 «ДБР не має ставати інструментом для політичних розправ»: Медіарух підтримав Бутусова
21:08 СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом готування до «держперевороту»
Партнерський матеріал
20:55 Перспективні професії в Лубнах
19:28 Польща посилює обмеження через Omicron: що важливо знати українцям
18:49 Moderna планує випустити нову вакцину проти варіанту Omicron на початку 2022
18:32 Субсидії і пенсії: у “Дії” запустили оформлення 7 нових послуг
17:44 Рівень тіньової економіки в Україні становить понад 30%, – Мінекономіки
16:44 Магдалена Андерссон вдруге за тиждень стала прем’єркою Швеці
16:20 Політичні репресії проти всіх, хто захищав Україну з 14-го року, неприпустимі – заява «ЄС»
15:55 «Йому залишається дуже недовго»: Арестович проситиме взяти Бутусова під охорону
15:43 Ердоган заявив про готовність стати посередником між Москвою і Києвом
15:32 Українців, що повернуться з країн Південної Африки відправлять на 14-денний карантин через Omicron

Гео Лерос заявив про перешкоджання депутатській діяльності

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос заявив про умисне перешкоджання його діяльності як народного депутата України.

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:46

Відповідний допис нардеп опублікував на сторінці у Facebook.

Гео Лерос стверджує, що представники Державного бюро розслідувань навмисне викликають його на допит 1 грудня, аби він не був присутній під час виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Адвокати політика в той день не можуть бути присутніми, оскільки у них проходитимуть інші засідання. Проте, у відповідь на прохання перенести допит, нардеп переконує, що отримав погрози. І констатує, що це є перешкоджанням депутатській діяльності.

Гео Лерос стверджує, що слідчий міг би викликати його в будь-який інший день або в другу половину дня, і назвав це репресіями Зеленського.

Наостанок політик звернувся до президента, позначивши його Facebook-сторінку у своєму дописі.

Справа щодо жесту в бік Зеленського та Єрмака

Нагадаємо, 4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав Зеленського зрадником.

“Ви – головний зрадник у країні! Ви зрадник!” – викрикнув він, показуючи пальцем на президента.

А після того, як нардепові вимкнули мікрофон, він показав середній палець у бік Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.

11 листопада ДБР за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручило Леросу письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.

“Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого”, – пояснили в ДБР.

“Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи”, – зазначили у відомстві.

Там також додали, що парламентарій при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду.

Відтак Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Також Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру. Цього разу — через невиконання рішення суду щодо спростування інформації про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.

18 листопада Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутатові Гео Леросу.

Теги: Офіс Президента, Гео Лерос, ДБР, репресії, тиск

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook