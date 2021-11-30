Гео Лерос заявив про перешкоджання депутатській діяльності

Відповідний допис нардеп опублікував на сторінці у Facebook.
Гео Лерос стверджує, що представники Державного бюро розслідувань навмисне викликають його на допит 1 грудня, аби він не був присутній під час виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.
Адвокати політика в той день не можуть бути присутніми, оскільки у них проходитимуть інші засідання. Проте, у відповідь на прохання перенести допит, нардеп переконує, що отримав погрози. І констатує, що це є перешкоджанням депутатській діяльності.
Гео Лерос стверджує, що слідчий міг би викликати його в будь-який інший день або в другу половину дня, і назвав це репресіями Зеленського.
Наостанок політик звернувся до президента, позначивши його Facebook-сторінку у своєму дописі.
Справа щодо жесту в бік Зеленського та Єрмака
Нагадаємо, 4 листопада Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав Зеленського зрадником.
“Ви – головний зрадник у країні! Ви зрадник!” – викрикнув він, показуючи пальцем на президента.
А після того, як нардепові вимкнули мікрофон, він показав середній палець у бік Зеленського та голови Офісу президента Андрія Єрмака.
11 листопада ДБР за дорученням виконувача обов’язків Генерального прокурора вручило Леросу письмове повідомлення про підозру за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України.
“Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 4 листопада 2021 року народний обранець виступаючи з парламентської трибуни образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення мікрофону за рішенням головуючого”, – пояснили в ДБР.
“Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення. У цих діях депутата чітко простежується мета обранця – створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи”, – зазначили у відомстві.
Там також додали, що парламентарій при цьому зловживав своїми повноваженнями народного депутата України на виступ під час обговорення кандидатури члена Уряду.
Відтак Лерос підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).
Також Гео Леросу вручили ще одне повідомлення про підозру. Цього разу — через невиконання рішення суду щодо спростування інформації про брата очільника Офісу президента Дениса Єрмака.
18 листопада Печерський суд обрав запобіжний захід народному депутатові Гео Леросу.
- 30 березня 2020 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження у зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП.
- Тоді ж Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Більшість українців з тих, які знали про скандал із записами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважали, що президент повинен або відправити його у відставку, або усунути на час розслідування. Цього не сталося.
- Андрій Єрмак просив генпрокурорку Ірину Венедіктову “об’єктивно та не затягуючи” розібратися в справі.
- Вже у квітні 2020 року кримінальне провадження щодо “плівок Єрмака” перекваліфікували на шахрайство, Денис Єрмак звідтоді вважається потерпілою стороною.
- В червні стало відомо, що Печерський суд Києві відмовив у позовних вимогах Дениса Єрмака, який просив визнати неправдивою та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює “торгівлю” посадами у держорганах за сприяння свого брата, впроваджує “свою програму” в силові відомства та “заробляє на державі.