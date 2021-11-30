Гео Лерос заявив про перешкоджання депутатській діяльності

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос заявив про умисне перешкоджання його діяльності як народного депутата України.

Відповідний допис нардеп опублікував на сторінці у Facebook.

Гео Лерос стверджує, що представники Державного бюро розслідувань навмисне викликають його на допит 1 грудня, аби він не був присутній під час виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді.

Адвокати політика в той день не можуть бути присутніми, оскільки у них проходитимуть інші засідання. Проте, у відповідь на прохання перенести допит, нардеп переконує, що отримав погрози. І констатує, що це є перешкоджанням депутатській діяльності.

Гео Лерос стверджує, що слідчий міг би викликати його в будь-який інший день або в другу половину дня, і назвав це репресіями Зеленського.

Наостанок політик звернувся до президента, позначивши його Facebook-сторінку у своєму дописі.