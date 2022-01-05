Європейському союзу та НАТО варто бути готовими не лише до повномасштабного нападу Росії на Україну, а й до сценарію гібридної війни. Російська Федерація може застосувати тактику дрібніших операцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в ефірі Латвійського телебачення, повідомляє Delfi.

За його словами необхідно звернути увагу на активнішу підготовку до гібридної загрози проти України на майбутніх зустрічах високого рівня – на позачерговому засіданні НАТО 7 січня та на зустрічах міністрів закордонних справ та оборони ЄС, запланованих на січень.

“Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії – повномасштабне вторгнення до України, повномасштабні санкції економічного реагування, але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії – дрібніші операції, різні елементи гібридної війни”, – зауважив Едгарс Рінкевичс.

Також міністр назвав “винятковим” можливий економічний пакет санкцій США. Проте, він зауважив на сподіванні, що “здоровий глузд у Росії візьме гору”.