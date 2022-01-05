Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в ефірі Латвійського телебачення, повідомляє Delfi.
За його словами необхідно звернути увагу на активнішу підготовку до гібридної загрози проти України на майбутніх зустрічах високого рівня – на позачерговому засіданні НАТО 7 січня та на зустрічах міністрів закордонних справ та оборони ЄС, запланованих на січень.
“Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії – повномасштабне вторгнення до України, повномасштабні санкції економічного реагування, але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії – дрібніші операції, різні елементи гібридної війни”, – зауважив Едгарс Рінкевичс.
Також міністр назвав “винятковим” можливий економічний пакет санкцій США. Проте, він зауважив на сподіванні, що “здоровий глузд у Росії візьме гору”.
- Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що Росії не вдасться повторити сценарій 2014 року у разі атаки на Україну. Він зазначив, що українська армія значно краще підготовлена, а у суспільстві є патріоти, котрі захищатимуть країну.
- 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, якою засуджується нарощування російських військ біля кордонів України. Євродепутати вимагали негайно припинити погрожувати Україні.
- Також міністри закордонних справ G7 попередили Росію про руйнівні наслідки її нападу на територію України.
- Окремо виступили й очільники міністерств оборони Німеччини та Литви зі спільною заявою про те, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- 21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія зосередила біля кордонів України 122 тисячі військових на відстані 200 км, ще понад 143 тисячі бойовиків розташувалися на відстані 400 км.
- Раніше американська розвідка встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів. На початку 2022 року в Україну можуть ввійти 175 тис. військових.
- Пізніше, в Адміністрації президента Байдена зазначили на вивченні можливостей підтримки антиросійського повстанського руху в Україні, якщо Росія нападе. Зокрема, вивчається досвід Афганістану та Сирії.
- Також США назвали умови для діалогу з Російською Федерацією. Відповідно до них, прогрес у питанні перемовин може відбутися лише в умовах деескалації конфлікту.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.