Європейський союз має намір ввести санкції проти 31 чиновника з Білорусі, відповідального за фальсифікацію виборів і розгін протестів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію своїх джерел.

“Спочатку ми узгодили 14 імен, але багато держав визнали це недостатнім. Зараз ми досягли консенсусу з ще 17. Це високопоставлені чиновники, відповідальні за вибори, насильство і репресії”, – зазначив один дипломат ЄС.

Зазначається, що імена ще можуть змінювати, остаточний список планують узгодити 21 вересня на черговій зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, а санкції наберуть чинності 22 вересня.

Чиновникам, які потрапили під них, заборонять в’їзд до країн Європейського союзу, а також заарештують їх рахунки.

За даними джерел, зараз в списку є міністр внутрішніх справ Юрій Караєв і його заступник. Водночас, президента Білорусі Олександра Лукашенка в списку немає, так як Німеччина, яка зараз головує в ЄС, хоче більше часу для діалогу.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.