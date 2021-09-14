Депутати Верховної Ради від "Європейської Солідарності" вимагають допитати в рамках "вагнергейту" всіх учасників наради в кабінеті президента Володимира Зеленського включно з ним.

Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов.

“Події останніх днів розставляють крапки над “і” у справі розслідування того, як і ким була злита блискуча операція українських спецслужб по затриманню “вагнерівців”. В цій країні уже всі знають, що спецоперація була. Спецоперація українських спецслужб в рамках кримінального провадження по затриманню злочинців з ПВК “Вагнер”, які вбивали наших десантників, які вбивали невинних жертв MH17, які вбивали українських воїнів. На мою думку, події останніх днів розвіють сумніви в тому, що операція була зупинена, а фактично злита і провалена після сумнозвісного засідання чи наради у Зеленського”, – зазначив Герасимов.

Він також зазначив, що риторичним залишається запитання, хто та одна людина, яка могли після цієї наради віддати такий наказ.

“Саме тому ми вимагаємо допитати в рамках Тимчасової слідчої комісії всіх учасників цієї сумнозвісної наради у Зеленського. Ми вимагаємо запитати у керівника Служби безпеки України Баканова, чому за 13 місяців не було жодної слідчої дії для розслідування цього злочину. Але це – не завдання для цієї псевдо ТСК, яка зараз почала своє засідання. Чи хтось вірить, що “Слуги народу” будуть розслідувати злочини свого керівництва?” – наголосив Герасимов.

Крім того, він вкотре закликав створити реальну ТСК, до предмета відання якої буде чітко записане питання розслідування зливу операції щодо “вагнерівців”.

За його словами, до складу цієї ТСК мають увійти представники всіх фракцій та депутатських груп, окрім “п’ятої колони”.

Він також звернувся до представників правоохоронних органів із закликом не погоджуватися на будь-які пропозиції або вказівки щодо знищення доказів у справі ПВК Вагнера.

“Я б хотів звернутися до працівників правоохоронних органів, СБУ, ДБР, Управління розвідки та інших. Якщо до вас зверталися, звертаються чи будуть звертатися певні чиновники з вимогою чи проханням знищити чи переписати документи відносно цієї справи – не робіть цього. Це кримінальна відповідальність. Не покривайте злочинців, які здали цю блискучу операцію українських спецслужб”, – резюмував Герасимов.

Нагадаємо, Парламентська Тимчасова слідча комісія, що розглядає питання щодо спеціального заходу з затримання “вагнерівців”, не викликатиме президента Володимира Зеленського.

Як відомо, 8 вересня американський телеканал CNN випустив масштабне розслідування про зрив спецоперації під керівництвом українських розвідників із затримання членів приватної військової компанії “Вагнера”. Журналісти спростували заяву президента Володимира Зеленського про те, що ця спецоперація проводилася не Україною.

Голова фракції “Слуги народу” у Верховній Раді Давид Арахамія назвав розслідування американського телеканалу CNN щодо “вагнерівців” “чухнею” й заявив, що деякі нюанси йому видаються “підозрілими”. Народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар заявила, що жоден великий телеканал в Україні не показав розслідування CNN про “вагнергейт” через цензуру.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня 2020 року правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. Тоді заявили, що було отримано інформацію про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing MH-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про операцію в Офісі президента. Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Роль Зеленського

24 червня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1” заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”. Він також заявив, що ця спецоперація не була українською, і висловив радість з приводу того, що завершено цю операцію не було. Раніше президент називав інформацію про спецоперацію щодо “вагнерівців” маячнею.

Народний депутат 8 скликання Дмитро Ярош назвав такі заяви президента “явкою з повинною”. Партія “Європейська Солідарність” виступила з вимогою викликати Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії (ТСК).

У тому ж інтерв’ю Зеленський порівняв спецоперацію щодо “вагнерівців” із захопленням літака з опозиціонером Романом Протасевичем в Мінську. Колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що це все одно, що порівнювати “95 квартал” з 95 бригадою Збройних сил України.

#Букви розбиралися, чи вчиняв Зеленський державу зраду, коли телефонував Лукашенку щодо “вагнерівців”.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до ОГП заяву щодо бездіяльності слідчого Держбюро розслідувань.

9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що СБУ проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.