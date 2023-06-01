Джерело: пресслужба “Європейської солідарності”

“Україна дійсно має успіхи в цифровізації, а, отже, система “Дія” має працювати в тому числі на безпеку громадян. Окрім сигналу про повітряну тривогу і оповіщення про небезпеку українці повинні в онлайн-режимі отримувати інформацію про найближче відкрите бомбосховище і укриття, станцію метро і шелтер. І скільки часу треба, аби туди добігти”, – йдеться у заяві фракції.

Представники “Євросолідарності” також наполягають на тому, що система оповіщення має запрацювати негайно. На їхню думку, кожен українець повинен знати, де він може пережити небезпеку і захистити своїх дітей.

“Якщо це потрібно закріпити законодавчо – негайно ініціюємо відповідний законопроєкт. Так само, як і встановити кримінальну відповідальність за закриті сховища, в тому числі приватні”, – наголосили у “ЄС”.

Що передувало?

Вночі 1 червня російські війська здійснили ракетний удар по Києву, вони атакували 10 ракетами. Усі вони були знищені силами ППО.

Під час повітряної тривоги 9-річна дівчинка з 34-річною мамою та 33-річна жінка прийшли до укриття у поліклініці Деснянського району, але загинули біля нього. Чоловік однієї з жертв, Ярослав заявив, що після сигналу про повітряну тривогу його дружина разом із дитиною пішли до місцевого укриття, однак воно було зачинене.

До цього міський голова наголошував, що всі дії щодо відповідальних осіб будуть ухвалені вже сьогодні. Всупереч словам чоловіка загиблої, Кличко сказав, що на даний час неможливо встановити, чи дійсно під час повітряної тривоги у столиці укриття у поліклініці Деснянського району було зачиненим.

Надалі міський голова оголосив, що патрульних залучатимуть до контролю роботи укриттів уночі.

Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через закрите укриття у столиці під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинуло троє осіб, зокрема дитина. Провадження розпочато за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.