Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агентство IRNA.
“Іран погодився виплатити компенсацію за літак, але це займе багато часу і має різні технічні та юридичні аспекти. Багато пасажирів цього літака були нашими співвітчизниками, але на борту перебували також громадяни України”, — сказав Мусаві, коментуючи переговори з Україною.
Він також зазначив, що переговори з цього питання ще тривають і наголосив, що Іран взяв на себе відповідальність за авіакатастрофу.
- 8 січня 2020 року незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий ракетою (з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу “Тор”).
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- У Франції фахівці завершили розшифровку даних “чорних скриньок” збитого у січні над Тегераном літака МАУ.
- Українська сторона має три варіанти дій на випадок можливої відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ.