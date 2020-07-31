Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агентство IRNA.

“Іран погодився виплатити компенсацію за літак, але це займе багато часу і має різні технічні та юридичні аспекти. Багато пасажирів цього літака були нашими співвітчизниками, але на борту перебували також громадяни України”, — сказав Мусаві, коментуючи переговори з Україною.

Він також зазначив, що переговори з цього питання ще тривають і наголосив, що Іран взяв на себе відповідальність за авіакатастрофу.