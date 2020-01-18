Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранське агентство Tasnim.

Інформацію про передачу чорних скриньок підтвердив директор із розслідування авіаційних подій в Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар.

Якщо українським фахівцям не вдасться розшифрувати чорні скриньки, їх передадуть до Франції.

Іранська влада також згодна, щоб експерти з Франції, Канади та Сполучених Штатів Америки вивчили дані з бортових самописців.

“Використовуючи досвід Франції, Канади та Америки, ми спробуємо прочитати (дані бортових самописців, – ред.) у Києві. Якщо ці зусилля виявляться безуспішними, чорні скриньки будуть відправлені до Франції”, – заявив Резаіфар.

Як зазначає Reuters, напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив думку, що Іран повинен переслати чорні скриньки для аналізу до Франції. За його словами, Франція – одна з небагатьох країн, яка має можливість прочитати дані бортових самописців, оскільки в результаті катастрофи вони були сильно пошкоджені.

Раніше в Офісі Генпрокурора України повідомляли про складнощі з доступом до доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані. Зазначалося, що іранська сторона дала неофіційну згоду на дослідження чорних скриньок в Україні в лабораторії КПІ (Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”). Водночас 15 січня у нашу країну так і не прилетів іранський експерт. Саме після його прибуття і перевірки умов лабораторії скриньки могли передати Україні.

У зв’язку з цим в Офісі Генерального прокурора повторно вимагали від Ірану передати чорні скриньки.