Про це повідомляє Reuters з посиланням на іранське агентство Tasnim.
Інформацію про передачу чорних скриньок підтвердив директор із розслідування авіаційних подій в Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаіфар.
Якщо українським фахівцям не вдасться розшифрувати чорні скриньки, їх передадуть до Франції.
Іранська влада також згодна, щоб експерти з Франції, Канади та Сполучених Штатів Америки вивчили дані з бортових самописців.
“Використовуючи досвід Франції, Канади та Америки, ми спробуємо прочитати (дані бортових самописців, – ред.) у Києві. Якщо ці зусилля виявляться безуспішними, чорні скриньки будуть відправлені до Франції”, – заявив Резаіфар.
Як зазначає Reuters, напередодні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив думку, що Іран повинен переслати чорні скриньки для аналізу до Франції. За його словами, Франція – одна з небагатьох країн, яка має можливість прочитати дані бортових самописців, оскільки в результаті катастрофи вони були сильно пошкоджені.
Раніше в Офісі Генпрокурора України повідомляли про складнощі з доступом до доказів у справі про катастрофу літака МАУ в Ірані. Зазначалося, що іранська сторона дала неофіційну згоду на дослідження чорних скриньок в Україні в лабораторії КПІ (Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”). Водночас 15 січня у нашу країну так і не прилетів іранський експерт. Саме після його прибуття і перевірки умов лабораторії скриньки могли передати Україні.
У зв’язку з цим в Офісі Генерального прокурора повторно вимагали від Ірану передати чорні скриньки.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
- Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- Голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Україна вимагає фіксації в офіційному документі визнання Іраном своєї провини в атаці на український літак Boeing 737.