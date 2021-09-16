Ми продовжуємо нашу серію статей про народних обранців. На черзі — Олександр Трухін, скандал з його ДТП і видаленням новин у ЗМІ та багато іншого.

Біографія

Олександр Трухін народився в 1986 році в м. Кам’янське Дніпропетровської області. Закінчив Національний гірничий університет (наразі – НТУ “Дніпровська політехніка”, м. Дніпро) за спеціальністю “Економіка підприємства”.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради 8 скликання як самовисуванець (148 округу, Полтавська область).

У 2015 році був обраний депутатом Полтавської обласної ради від “БПП” за округом №6 (Глобинський район). На час виборів був директором ПАТ “Полтаварибгосп”.

Впродовж 2016 року пропустив усі засідання земельної комісії, до складу якої входив, та половину сесій ради. За інформацією руху “Чесно”, через це він був кандидатом на відкликання з депутатства.

У 2019 році був обраний нардепом 9 скликання від партії “Слуга Народу” за виборчим округом №40 (Дніпропетровська область). Наразі є заступником голови Комітету ВР з питань бюджету.

34-річний нардеп, згідно з декларацією, одружений на Лілії Трухіній, подружжя виховує синів Михайла та Марка.

Але це не перший шлюб нардепа. У серпні заступниця головного редактора Kyiv Post Ольга Руденко повідомила, що Трухін певний час був одружений з Ксенією Мартиновою. Журналістка опублікувала фото з їхнього весілля.

Наразі Ксенії 30 років. Її батько — Олексій Мартинов — є співвласником групи “Приват”, був членом наглядової ради “ПриватБанку” з 2001 року, є керівником ТОВ “Солм ЛТД”, що займається феросплавним бізнесом групи “Приват”. У 2019 році “НВ” оцінило його статки у 602 млн доларів, тож він потрапив до рейтингу найбагатших українців. У 2008 році видання “Кореспондент” внесло Ксенію Мартинову до рейтингу найзаможніших нащадків України.

Зауважимо, знайти інших підтверджень того, що Трухін був одружений із Мартиновою, нам не вдалося. Найраніші дописи дочки бізнесмена в соцмережах датовані 2011-м роком, спільних фотографій із майбутнім “слугою” на її сторінках в соцмережах немає.

Однак зв’язок Трухіна із родиною Мартинова простежується також через їхній спільний бізнес. За інформацією ЗМІ, Трухін разом з Мартиновим у 2012 році заснував воднолижний клуб “Сентоза”. Станом на 2014 рік Трухін був директором клубу. Наразі бенефіціарним власником клубу є Ксенія.

Загалом Трухін мав стосунок до 29 різноманітних підприємств, де входив до складу засновників, бенефіціарних власників чи очолював підприємства.

Батьки нардепа — Трухін Микола Олексійович та Трухіна Наталія Володимирівна (батьки Трухіна) — станом на 14 вересня 2021 року входять до власників ПРАТ”Полтаварибгосп” (код ЄДРПОУ – 00476748). Це підприємство раніше очолював нардеп.

У 2019 році, за кілька днів до прийняття присяги народного депутата, Трухів отримав у подарунок від батьків 22 млн грн.

Скандали

Оренда житла та авто у родини та батьків

Згідно з декларацією нардепа за 2020 рік, він не був кінцевим бенефіціарним власником у будь-якій компанії.

Утім він володіє 25,3 га землі, ще 77,4 га знаходяться у нього на правах оренди чи емфітевзису (право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб). Сукупно це 102,7 га. Це половина Монако та понад дві площі Ватикану.

Також, він орендує у власної дружини та дітей квартиру у Дніпрі площею 102,6 м2 і паркомісце площею 15,8 м2.

У Києві в його дружини та дітей є квартира невідомої площі. При цьому Трухін користується службовим житлом – номером в готелі “Київ” площею 17,5 кв. м.

Автомобіль Трухін теж орендує. Він користується Volkswagen Touareg 2018 року випуску вартістю 2,5 млн гривень, що належить фермерському господарству “Екодобробут”, керівником якого є його батько.

Скандальне ДТП

В серпні Трухін потрапив у ДТП у Дарницькому районі столиці. 23 серпня на сайті “Центр новин” з’явилось повідомлення про те, що автомобіль Audi, яким керував Трухін, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху і зіткнувся з автомобілем Ford, в якому перебував голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Луччі.

Факт аварії підтвердили в УАФ..Крім Луччі, постраждали також помічник арбітра Роман Лишень та водій. Постраждалим зробили операцію.

“Центр новин” також повідомляв, що водій та пасажири Audi перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Журналіст Тарас Середич 25 серпня опублікував фото з місця аварії. На кадрах було видно особу, схожу на “слугу” Трухіна. Біля нього стоїть також чоловік у червоній футболці, який є на інших фото з ДТП.

За тиждень журналісти так і не змогли зв’язатися з Трухіним з приводу цієї аварії. Він не відповідав на повідомлення, а його мобільний телефон був вимкнений. Не коментували ДТП й у “Слузі народу”.

29 серпня в етері телеканалу Kyiv LIVE показали сюжет з місця ДТП за участю Трухіна. Посилаючи на свідків, інформували, що аварію спровокував Трухін. Сам нардеп з’являється у кадрі, однак його коментарів у сюжеті немає.

30 серпня канал видалив свій сюжет без пояснень, але журналіст Олексій Братущак зміг знайти ролик за допомогою сервісу Megogo й опублікував його у Facebook.

Згодом близько 30 різноманітних ЗМІ видалили повідомлення про аварію або ж прибрали згадки про Трухіна.

30 серпня деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що Трухін був у складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським, яка вирушила з офіційним візитом до США.

#Букви намагалися з’ясувати, чи полетів Трухін у США разом з президентом. У пресслужбі “Слуги народу” відмовилися від усних коментарів щодо ДТП з Трухіним, навіть не дослухавши питання. А у Міністерстві закордонних справ порадили звернутися до Офісу президента. Речник президента Сергій Никифоров пізніше вийшов на зв’язок та заявив: “Трухіна нема й не було”.

Наступного дня ДТП вперше прокоментувала поліція, яка зазначила, що внаслідок потрійної аварії постраждали шестеро осіб.

“Того ж дня було розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України, це – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”, – заявили у поліції.

Зазначалось, що на момент прибуття правоохоронців учасники аварії перебували біля автівок. Але свідки повідомили, що за кермом був саме нардеп.

“Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом Audi перебував чоловік, як згодом з’ясувалося – народний депутат України (Олександр Трухін, – ред.). Водночас інші свідки заперечують ці покази”, – йдеться у заяві поліції.

Того ж дня у мережі з’явилося відео, на котрому жінка, що назвалася Галиною Молнар, каже, що була пасажиркою авто Daewoo, яке було третім учасником ДТП. Вона розповіла свою версію подій, однак користувачі соцмереж критично сприйняли її заяви.

Наступного дня водій Daewoo заявив, що не знає жінку, яка видавала себе за його пасажирку й свідка аварії.

Після 10 днів мовчання Трухін заявив, що не збирався приховувати свого перебування на місці аварії й одразу повідомив про неї колегам. У коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” він переконував, що був тверезим. Причетність до видалення новин нардеп заперечив.

“Я самостійно ознайомився з цією інформацією. Насправді видалили не з 30, а, по-моєму, навіть більше ніж з 60 або 70 медіа (новину про ДТП за участю нардепа, – ред.)… Щодо видалення, я не ставив щодо себе ніякої інформації ні за гроші, ні без грошей …Отже, ні я, ні мої помічники, ні люди мені відомі не замовляли й не знімали новин”, – заявив Трухін.

Він навіть попросив журналістів розібратися у ситуації та пообіцяв посприяти. Ба більше, нардеп вважав “неприпустимим”, коли журналісти за гроші або без грошей знімають новини. За його словами, він знає, хто влаштував провокацію з видаленням новин про ДТП, але не озвучив конкретні прізвища. Також він відмовився коментувати деталі аварії й хід розслідування, аргументувавши це тим, що йому заборонили адвокати й слідчі.

Керівництво партії заперечувало, що той виходив на зв’язок після аварії. Голова пропрезидентської партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зазначив, що в нього “не було контакту” з Трухіним кілька днів після ДТП.

Примітно, що ексдружина Трухіна Мартинова потрапила в ДТП у 2009 році та уникла відповідальності за це.

Ксенія на позашляховику Infiniti збила 62-річну жінку і втекла, писало видання “Сьогодні”, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

За словами журналістки Руденко, відповідальності за смертельне ДТП Мартинова так і не понесла.

“Вона на смерть збила 62-річну жінку, яка о 7 ранку переходила дорогу на жовте світло біля місцевого університету. Ксенія кудись поспішала на своєму помаранчевому Infiniti. Тоді писали, що вона спочатку зникла з місця ДТП, але потім повернулася, а незабаром навіть потрапила на нервовому ґрунті в лікарню. Правда, через два місяці її вже фотографували разом з татом, в місцевому театрі, на гастролях вистави Безрукова”, — нагадала Руденко. “Чи варто казати, що у Ксенії все добре? Слід цієї справи втрачається у 2012 році, коли місцеві ЗМІ написали, що поліція як і раніше шукає свідків події. А Ксенія живе, подорожує, захоплюється верховою їздою. Нерви заспокоїлися. В її Instagram є відео, де вона співає в караоке за кермом машини. До речі, теж Infiniti”, — додала журналістка.

Кандидатська дисертація

Вже у вересні стало відомо, що Трухін написав кандидатську дисертацію.

За словами журналіста Данила Мокрика, захищатися нардеп мав у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Дати захисту на сайті вишу на момент написання матеріалу не було.

Як виявилося, колега Трухіна – нардеп-“слуга” Орест Саламаха – також написав дисертацію й мав захищати її у тому ж виші. За даними Мокрика, навіть теми дисертацій в колег-нардепів перегукуються.

Тема Трухіна: “Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження”.

Тема Саламахи: “Правове регулювання торговельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження”.

Обоє зробили історико-правове дослідження українських губерній у складі Російської імперії. Тільки Трухін дослідив благодійну діяльність, а Саламаха – підприємницьку. Журналіст наголосив, що роботи такі суміжні, що у Трухіна і Саламахи буде спільний опонент – Василь Россіхін.

“Якщо не вірити в чистоту української науки й доброчесність народних депутатів, можна було б навіть припустити, що реальний автор у досліджень – один і той самий. І що захист домовлений пакетом”, – написав журналіст.

Мокрик також зазначив, що Трухін захищатиметься у Дніпрі, адже це майже рідне для нього місто. Однак Саламаха зі Львова.