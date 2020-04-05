У суботу, 4 квітня, у Львові поліція склала протокол про адміністративне правопорушення на 32-річного чоловіка, який гуляв у парку, порушуючи тим самим карантин.

Про це повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції у Львівській області.

Так, 4 квітня близько 13:30 поліція зустріла чоловіка в парку Високий Замок у Львові. Правоохоронці провели з ним роз’яснювальну бесіду, розповіли про вимоги правил карантину, після чого чоловік запевнив, що йде додому.

Близько 14:00 той же патруль знову помітив цю ж людину в іншому кінці парку, де той продовжував гуляти. Поліцейські встановили його особу: це був 32-річний львів’янин.

“Під час повторної роз’яснювальної бесіди він почав поводитись агресивно, нецензурно лаявся, вирвав із рук поліцейського пам’ятку з видрукуваними правилами карантину, порвав її, після чого напав на правоохоронця, пошкодивши йому форменний одяг”, – сказано в повідомленні.

У результаті правоохоронці склали на чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання – штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних доходів громадян (17 – 34 тис. гривень).

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання: штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Проводиться досудове розслідування.

Що відомо про карантинні заходи в Україні

З 6 квітня почнуть діяти посилені заходи карантину у зв’язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Серед нововведень, буде заборонено перебування в громадських місцях без надягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, що доступні або відкриті для населення (у вільному доступі), або на запрошення, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони. Згідно із законом, вулиця, пішохідна зона і т.п. не є громадським місцем. У той же час органи місцевої влади можуть доповнювати список громадських місць на свій розсуд.

У Кабінеті Міністрів, своєю чергою “наполегливо рекомендували” перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна “опинитися на території, що підпадає під визначення “громадське місце”.

Також заборонено ходити більше ніж по двоє.

Заборонено відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності.

Не допускається проведення всіх масових заходів.

Громадянам потрібно завжди мати при собі документи, що засвідчують особу.

Пенсіонерам, яким понад 60 років, рекомендують самоізолюватись і не залишати свої будинки без гострої необхідності.

Також заборонено самовільно залишати місця обсервації/ізоляції.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.