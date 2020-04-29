Це сталося під час уроку на тему “Революція Гідності” в 5-му класі.

Так під час уроку педагог розповіла учням про те, як взимку 2013-2014 прихильники президента Віктора Януковича у Верховній Раді приймали диктаторські закони, спрямовані на “зачистку” Євромайдану, а також реакцію протестувальників на такі дії влади.

“Ви знаєте, можна було на що завгодно сподіватися, але такого”, — сказала вчителька і показала слайд зі світлинами  учасників протесту на Майдані, на головах яких були каструлі.

Після вчителька дістала рондель та вдягла його на свою голову, вказавши, що кухонне начиння — символ протестів Майдану.

“Хто б міг подумати, що звичайна кухонне начиння стане символом опору і непокори. Навряд чи такий захист міг захистити від гумової кулі або кийки. Але народ показав твердість духу і непохитність у своєму рішенні йти до кінця”, — додала вона.

На відео з 1:02:00

Висловлення вчительки обурило користувачів Мережі. Чимало  коментаторів на Facebook звинуватили педагога у використанні під час уроку “агіток росіян” та спотворенні дійсності.

Як повідомлялося раніше, під час уроку для п’ятикласників вчителька української мови з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, “переселила” білого ведмедя в Антарктиду.

Вчителька математики Всеукраїнської онлайн-школи під час уроку припустилася при відніманні елементарної помилки, а вчителька географії під час уроку в 10 класі переплутала назви океанів.

Під час уроків всесвітньої історії у Всеукраїнській онлайн-школі 33-го президента США Гаррі Трумена зробили “Турменом”, а Лівонську війну переплутали з Ліванською.

Стало відомо, що виробництвом відеоуроків для проєкту “Всеукраїнська школа онлайн” займаються співробітники телеканалів і продакшн-студій, серед яких “Квартал 95” і “Мама хохотала”. Один з вчителів онлайн-школи розповів, з чим пов’язані численні помилки під час уроків.