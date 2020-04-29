Вчителька історії з Всеукраїнської онлайн-школи, ініційованої Президентом Володимиром Зеленським, осоромилася, заявивши, що каструля є символом протестів Майдану.

Це сталося під час уроку на тему “Революція Гідності” в 5-му класі.

Так під час уроку педагог розповіла учням про те, як взимку 2013-2014 прихильники президента Віктора Януковича у Верховній Раді приймали диктаторські закони, спрямовані на “зачистку” Євромайдану, а також реакцію протестувальників на такі дії влади.

“Ви знаєте, можна було на що завгодно сподіватися, але такого”, — сказала вчителька і показала слайд зі світлинами учасників протесту на Майдані, на головах яких були каструлі.

Після вчителька дістала рондель та вдягла його на свою голову, вказавши, що кухонне начиння — символ протестів Майдану.

“Хто б міг подумати, що звичайна кухонне начиння стане символом опору і непокори. Навряд чи такий захист міг захистити від гумової кулі або кийки. Але народ показав твердість духу і непохитність у своєму рішенні йти до кінця”, — додала вона.

На відео з 1:02:00

Висловлення вчительки обурило користувачів Мережі. Чимало коментаторів на Facebook звинуватили педагога у використанні під час уроку “агіток росіян” та спотворенні дійсності.