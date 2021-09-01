Після завершення офіційного процесу евакуації з Афганістану все ще хочуть виїхати десятки тисяч громадян. Зараз таких найбільше біля кордону з Таджикистаном.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

В країні майже немає продовольчих запасів, сильно зросли ціни на продукти та товари першої необхідності, біля банків величезні черги. Іноземні донори ще не мають чіткого плану щодо реагування на можливу гуманітарну кризу в Афганістані.

Ситуацію в країні під контролем талібів називають “адміністративним вакуумом”.

“Талібан” заявив, що робить все можливе для того, аби забезпечити роботу банків, лікарень та державних закладів.

Міжнародний аеропорт Кабула наразі не працює. В Управлінні цивільної авіації Афганістану повідомили, що проводять технічні роботи, аби відновити міжнародні рейси. Для цього треба налагодити роботу радіолокаційної системи для спостереження за польотами. У відомстві пояснили, що як тільки всі технічні роботи буде завершено – аеропорт почне функціонувати у звичайному режимі.

Афганці, які намагаються залишити країну – поїхали до кордонів з Пакистаном, Іраном, Узбекистаном.

Поки що офіційно допомогти афганцям із групи ризику згодились тільки в Узбекистані. Вони пообіцяли, що допоможуть афганцям дістатися до Німеччини повітрям, але після відновлення польотів.

В Радбезі ООН ухвалили резолюцію, закликавши “Талібан” дозволити афганцям, які хочуть поїхати з країни, зробити це.

У Великій Британії запропонували афганцям, які допомагали їх військовим під час 20-річної війни, право на постійне місце проживання. Для цього афганці, які вже залишили країну, мають подати спеціальну заявку (послуга безплатна).

Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян з Афганістану після 31 серпня.