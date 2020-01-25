В результаті спалаху невідомого коронавірусу в Китаї, станом на 25 січня, зафіксовано більше тисячі підтверджених випадків інфікації, а також 41 летальний випадок.

Про це повідомляє Reuters.

У Національній комісії охорони здоров’я Китаю підтвердили офіційні дані.

За добу кількість летальних випадків зросла від 26 до 41.

У всьому світі вже налічують 1300 випадків інфікування коронавірусом.

Також була зафіксована перша смерть медпрацівника, який контактував з пацієнтами, зараженими коронавірусом. 62-річний лікар Лян Вудонг з Уханю помер в п’ятницю.

У зв’язку з поширенням коронавірусу, американська мережа кав’ярень Starbucks заявила, що закриває всі свої торгові точки в провінції Хубей на тиждень. Аналогічне рішення прийняли в McDonald’s. Ресторани швидкого харчування закрили в п’яти містах провінції Хубей.

Про перший випадок зараження оголосили в Австралії. Туди прилетів 50-річний китайський громадянин. 19 січня він прилетів на континент, а через кілька днів відчув слабкість. Зараз він перебуває під наглядом лікарів в лікарні Мельбурна.

“З огляду на кількість випадків, які були виявлені за межами Китаю, і значний трафік з міста Ухань в Австралію, не було несподіванкою, що ми отримаємо такий випадок. Це перший підтверджений випадок. Є й інші випадки, які перевіряються щодня, багато з них негативні, але я не здивуюся, якщо у нас будуть ще підтверджені випадки”, – заявив головний медичний директор Австралії Брендан Мерфі.

У США з ознаками зараження коронавірусом в п’ятницю звернулися 63 людини. У двох з них випадки зараження підтвердили. Вони напередодні їздили в Ухань.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 24 січня відомо про 25 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 800 хворих. Вже у 13 містах провінції Хубей (Китай) прийняли рішення обмежити в’їзди і виїзди, а також роботу громадського транспорту через коронавируса.

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