Станом на 20 квітня в Україні підтверджено майже 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на три тисячі більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 8 940 людей. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.

До лікарень госпіталізували ще 2 042 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 367 людей. За весь час епідемії померли 40 367 людей. Одужали за добу 12 075 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 499 тис. 752 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 961 тис. 956 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 77 678 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).

За час епідемії в Україні зроблено 8 млн 996 тис. 039 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 892 випадки за добу; всього виявлено 186 231 випадок – 4257 людей померли, 115 857 одужали;

• Вінницька область – 211 випадків за добу; всього зафіксовано 65 429 випадків – 1408 людей померли, 45 519 одужали;

• Волинська область – 306 випадків за добу; всього підтверджено 53 900 випадків – 919 людей померли, 45 186 одужали;

• Дніпропетровська область – 596 випадків за добу; за весь час діагностовано 112 155 випадків – 2962 пацієнта померли, 85 362 одужали;

• Донецька область – 585 випадків за добу; за час епідемії виявлено 72 868 випадків – 1536 людей померли, 55 475 одужали;

• Житомирська область – 123 випадки за добу; всього зафіксовано 81 242 випадки – 1478 людей померли, 60 814 одужали;

• Закарпатська область – 133 випадки за добу; всього підтверджено 58 885 випадків – 1485 людей померли, 49 546 одужали;

• Запорізька область – 488 випадків за добу; всього діагностовано 90 136 випадків – 1703 пацієнта померли, 71 905 одужали;

• Івано-Франківська область – 44 випадки за добу; за весь час виявлено 82 741 випадок – 1903 пацієнта померли, 74 496 одужали;

• Київська область – 647 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 112 782 випадки – 2107 людей померли, 88 645 одужали;

• Кіровоградська область – 129 випадків за добу; всього підтверджено 16 410 випадків – 577 людей померли, 10 144 одужали;

• Луганська область – 188 випадків за добу; всього діагностовано 21 243 випадки – 640 людей померли, 16 865 одужали;

• Львівська область – 477 випадків за добу; всього виявлено 123 874 випадки – 3064 пацієнта померли, 90 142 одужали;

• Миколаївська область – 296 випадків за добу; за весь час підтверджено 59 689 випадків – 1462 пацієнта померли, 47 130 одужали;

• Одеська область – 691 випадок за добу; за час епідемії діагностовано 127 519 випадків – 2262 пацієнта померли, 89 565 одужали;

• Полтавська область – 725 випадків за добу; всього виявлено 66 521 випадок – 1405 людей померли, 54 166 одужали;

• Рівненська область – 416 випадків за добу; всього зафіксовано 67 222 випадки – 940 людей померли, 56 862 одужали;

• Сумська область – 97 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 69 067 випадків – 1011 пацієнтів померли, 57 079 одужали;

• Тернопільська область – 191 випадок за добу; за весь час діагностовано 63 398 випадків – 992 пацієнта померли, 52 656 одужали;

• Харківська область – 804 випадки за добу; всього виявлено 126 865 випадків – 2441 пацієнт помер, 97 508 одужали;

• Херсонська область – 104 випадки за добу; за весь час зафіксовано 29 060 випадків – 814 пацієнтів померли, 23 258 одужали;

• Хмельницька область – 198 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 78 854 випадки – 1475 людей померли, 61 279 одужали;

• Черкаська область – 402 випадки за добу; всього діагностовано 69 638 випадків – 920 людей померли, 55 540 одужали;

• Чернівецька область – 178 випадків за добу; всього виявлено 75 570 випадків – 1574 пацієнта померли, 56 609 одужали;

• Чернігівська область – 19 випадків за добу; всього зафіксовано 50 657 випадків – 1032 пацієнта померли, 38 144 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 19 квітня в Україні було щеплено 12 144 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 462 791 людину. З них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 19 квітня:

• м. Київ – 821 щеплення;

• Вінницька область – 338 щеплень;

• Волинська область – 481 щеплення;

• Дніпропетровська область – 512 щеплень;

• Донецька область – 763 щеплення;

• Житомирська область – 421 щеплення;

• Закарпатська область – 211 щеплень;

• Запорізька область – 806 щеплень;

• Івано-Франківська область – 558 щеплень;

• Київська область – 445 щеплень;

• Кіровоградська область – 289 щеплень;

• Луганська область – 230 щеплень;

• Львівська область – 1 770 щеплень;

• Миколаївська область – 210 щеплень;

• Одеська область – 529 щеплень;

• Полтавська область – 281 щеплення;

• Рівненська область – 377 щеплень;

• Сумська область – 137 щеплень;

• Тернопільська область – 320 щеплень;

• Харківська область – 425 щеплень;

• Херсонська область – 289 щеплень;

• Хмельницька область – 794 щеплення;

• Черкаська область – 341 щеплення;

• Чернівецька область – 383 щеплення;

• Чернігівська область – 413 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.

Станом на 19 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 473 989 людей.