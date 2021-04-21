Станом на 21 квітня в Україні підтверджено понад 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на 2,5 тис. більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 12 162 людей. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 4 411 осіб.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 429 людей. За весь час епідемії померли 40 796 людей. Одужали за добу 14 720 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 514 тис. 472 пацієнта.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 974 тис. 118 випадків зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 109 007 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 042 тис. 785 ПЛР-тестувань.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 965 випадків за добу; всього виявлено 187 196 випадків – 4297 людей померли, 116 498 одужали;

• Вінницька область – 327 випадків за добу; всього зафіксовано 65 756 випадків – 1417 людей померли, 45 913 одужали;

• Волинська область – 382 випадки за добу; всього підтверджено 54 282 випадки – 926 людей померли, 45 478 одужали;

• Дніпропетровська область – 771 випадок за добу; за весь час діагностовано 112 926 випадків – 2 996 людей померли, 87 279 одужали;

• Донецька область – 735 випадків за добу; за час епідемії виявлено 73 603 випадки – 1566 людей померли, 56 139 одужали;

• Житомирська область – 276 випадків за добу; всього зафіксовано 81 518 випадків – 1498 людей померли, 61 739 одужали;

• Закарпатська область – 104 випадки за добу; всього підтверджено 58 989 випадків – 1490 людей померли, 49 881 одужали;

• Запорізька область – 845 випадків за добу; всього діагностовано 90 981 випадок – 1725 людей померли, 72 251 одужали;

• Івано-Франківська область – 106 випадків за добу; за час епідемії виявлено 82 847 випадків – 1908 людей померли, 74 775 одужали;

• Київська область – 881 випадок за добу; за весь час зафіксовано 113 663 випадки – 2139 людей померли, 89 655 одужали;

• Кіровоградська область – 126 випадків за добу; всього підтверджено 16 536 випадків – 586 людей померли, 10 208 одужали;

• Луганська область – 336 випадків за добу; всього діагностовано 21 579 випадків – 646 людей померли, 16 948 одужали;

• Львівська область – 492 випадки за добу; всього виявлено 124 366 випадків – 3089 людей померли, 91 530 одужали;

• Миколаївська область – 397 випадків за добу; всього зафіксовано 60 086 випадків – 1476 людей померли, 47 557 одужали;

• Одеська область – 769 випадків за добу; всього підтверджено 128 288 випадків – 2290 людей померли, 90 488 одужали;

• Полтавська область – 539 випадків за добу; всього діагностовано 67 060 випадків – 1425 людей померли, 54 540 одужали;

• Рівненська область – 616 випадків за добу; за весь час виявлено 67 838 випадків – 949 людей померли, 57 381 одужали;

• Сумська область – 437 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 69 504 випадки – 1023 пацієнта померли, 57 799 одужали;

• Тернопільська область – 269 випадків за добу; всього підтверджено 63 667 випадків – 993 пацієнта померли, 53 231 одужали;

• Харківська область – 938 випадків за добу; всього діагностовано 127 803 випадки – 2469 людей померли, 98 162 одужали;

• Херсонська область – 171 випадок за добу; всього виявлено 29 231 випадок – 830 людей померли, 23 419 одужали;

• Хмельницька область – 717 випадків за добу; всього підтверджено 79 571 випадок – 1500 людей померли, 62 095 одужали;

• Черкаська область – 622 випадки за добу; всього зафіксовано 70 260 випадків – 934 пацієнта померли, 55 914 одужали;

• Чернівецька область – 202 випадки за добу; за весь час діагностовано 75 772 випадки – 1583 пацієнта померли, 57 024 одужали;

• Чернігівська область – 139 випадків за добу; за час епідемії виявлено 50 796 випадків – 1041 пацієнт помер, 38 568 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 20 квітня в Україні було щеплено 15 042 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 477 833 людини. З них отримали 1 дозу – 477 831 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 20 квітня:

• м. Київ – 1 650 щеплень;

• Вінницька область – 473 щеплення;

• Волинська область – 592 щеплення;

• Дніпропетровська область – 981 щеплення;

• Донецька область – 575 щеплень;

• Житомирська область – 396 щеплень;

• Закарпатська область – 560 щеплень;

• Запорізька область – 822 щеплення;

• Івано-Франківська область – 466 щеплень;

• Київська область – 683 щеплення;

• Кіровоградська область – 181 щеплення;

• Луганська область – 194 щеплення;

• Львівська область – 1 576 щеплень;

• Миколаївська область – 355 щеплень;

• Одеська область – 900 щеплень;

• Полтавська область – 335 щеплень;

• Рівненська область – 485 щеплень;

• Сумська область – 499 щеплень;

• Тернопільська область – 339 щеплень;

• Харківська область – 644 щеплення;

• Херсонська область – 411 щеплень;

• Хмельницька область – 715 щеплень;

• Черкаська область – 364 щеплення;

• Чернівецька область – 498 щеплень;

• Чернігівська область – 348 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 269 мобільними бригадами з імунізації та 462 пунктами щеплення.

Станом на 18 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 478 370 людей.